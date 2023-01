Statens helsetilsyn åpner tilsyn mot St. Olavs etter Helseplattformen

Det bekrefter partene overfor Adresseavisen.

– Vi har blitt kjent med et økende antall historier hvor Helseplattformen er en mulig årsak til at det har gått ut over liv og helse for pasienter, og mens mye av det vi fikk før nyttår var knyttet til «plunder og heft», ser vi nå et økende antall hvor pasienter har lidd overlast og Helseplattformen i alle fall er en mulig medvirkende årsak, sier fylkeslege Jan Vaage til avisen.

Sist uke ble det kjent at en eldre pasient ved St. Olavs hospital døde av hjerneslag etter utskriving fra sykehuset i desember. Det undersøkes nå om at Helseplattformen kan ha medvirket til dødsfallet.

I tillegg undersøkes minst sju mer alvorlige pasienthendelser.

Beslutningen om å starte tilsyn ble tatt etter et møte mellom Statens helsetilsyn og Statsforvalteren i Trøndelag torsdag.

– Vi bekrefter at det blir tilsyn med St. Olavs hospital i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag. Detaljene i tilsynet må vi komme tilbake til, skriver direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn i en epost til avisen.

Han opplyser at St. Olavs hospital formelt ikke er varslet om beslutningen ennå.