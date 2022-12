Fastlege Julie Nesheim ved Ila Legekontor i Trondheim sier at den svært viktige pasientinformasjonen ser ut som et Jan Erik Vold-dikt.

Siden Helseplattformen ble innført for tre uker siden ved sykehuset har fastlegen fått både blanke epikriser og sider fulle av uforståelig tekst. Hun sier at fastlegene ikke lenger kan stole på informasjonen de mottar fra sykehuset.

– Det kan ikke stemme. Dette har blitt en tillitskrise. Vi har ikke oversikt, og det rammer pasientene, sier hun til NRK.

Forsvinner i løse luften

En epikrise er en standardrapport pasienten får med seg etter en undersøkelse. Den kan blant annet inneholde hvilke medisiner pasientene skal ta eller hvilke problemer som er avdekket i en medisinsk undersøkelse.

Fastlegen forteller også at flere epikriser tilsynelatende forsvinner ut av løse luften.

– Når jeg ikke kan oppdatere medisinlista til min pasient fordi jeg ikke har fått epikrise, så er det et problem for pasientsikkerheten, sier hun.

St Olav er godt kjent med problemene.

I forrige uke sende sykehusdirektør Grethe Aasved en bekymringsmelding til Statsforvalteren. Sykehusdirektøren sier til NRK at de er svært bekymret over situasjonen, og at de fortsatt ikke har full oversikt over omfanget.

Grethe Aasved er direktør ved St. Olavs hospital. I forrige uke sendte hun bekymringsmelding til Statsforvalteren. Her fra natt til lørdag 12. november da systemet ble innført ved sykehuset.

Prøvd å rette flere ganger

Tirsdag gikk likevel sykehusledelsen ut og sa at problemene var rettet opp. Det stemte ikke.

Sykehusdirektør Aasved sier at de fikk informasjon fra Helseplattformen om at problemene skulle være utbedret. Ifølge henne har systemleverandøren flere ganger prøvd å gjøre feilretting, men problemene har likevel ikke latt seg løse.

Natt til lørdag 12 november var Helseplattformen oppe og gikk for helsearbeiderne i Midt-Norge.

I forkant av innføringen var det ventet at det skulle dukke opp utfordringer og behov for justeringer som ikke var mulig å forutse under bygging og testing av IT-systemet til 4,2 milliarder kroner.

Erstatter stor mengde systemer

Totalt har også 20.000 helseansatte fått opplæring i systemet før den nye IKT-plattformen ble satt i produksjon.

Plattformen erstatter en stor mengde eksisterende systemer. Data som journalføres skal kunne deles mellom både fastleger og sykehus sømløst.

Totalt er over 500 arbeidsflytverktøy bygget inn i løsningen.

Den nye IKT-plattformen er gjennom flere år tilpasset av helse- og IT-personell fra hele regionen sammen med ansatte i Helseplattformen.

Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen mener at innføringen av det nye milliardsystemet har vært vellykket, til tross for problemene med de uleslige og ikke-mottatte epikrisene.

Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen. Foto: Alley, Ned/NTB Scanpix

Helseplattformen: Løses innen få dager

Selv om problemene har vært vanskelige å løse, mener Helseplattformen nå at de nærmer seg en endelig oppklaring. Ifølge systemleverandøren har ingen informasjon gått tapt.

Det skal også være mulig å finne lesbar informasjon gjennom andre veier i systemet, opplyses det. Helseplattformen jobber nå blant annet med å gjøre brukergrensesnittet mer intuitivt.

Styrelederen sier at siden problemene er komplekse av natur, har det tatt lenger tid å løse enn antatt. Han lover til NRK at problemene skal være rettet opp innen få dager.

– Det som er trasig, er at det tar lengre tid før fastlegene får riktig informasjon. Det kjedeligste her er jo overfor pasientene som man kanskje ikke får fulgt opp så kjapt og effektivt som ellers, sier Garåsen til NRK.