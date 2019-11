Statens vegvesen planlegger nedetid for en rekke tjenester

Allerede fredag denne uken stenges alle kjøretøytjenestene som er tilgjengelige på nettstedet til Statens vegvesen. Nedetiden skal være fram til og med søndag 24. november.

Årsaken til den planlagte nedetiden er omlegging til ny løsning for nyregistrering av kjøretøy.

I perioden vil det ikke være mulig å sende inn salgsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere kjøretøy. Dette gjelder både på nettstedet og ved oppmøte på trafikkstasjonene.

Dataene allerede flyttet

– Vi beklager at vi er nødt til å stenge tilgangen til tjenestene disse dagene. Vi er i gang med å fornye et 40 år gammelt system. Tidligere i år flyttet vi over alle data. Tida er nå kommet for å installere nye, integrerte løsninger, sier prosjektleder Erik Johannessen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det som derimot skal fungere som normalt i denne perioden, er førerkorttjenestene på nettstedet. Fordi de ansatte på trafikkstasjonene har tilgang til kjøretøytjenestene i nedetidsperioden, holder enkelte av trafikkstasjonene stengt i perioden.

Vegvesenet skriver for øvrig at personer som har sendt eller mottatt digital salgsmelding bør få denne godkjent så raskt som mulig, og senest i løpet av 21. november. Ellers kan fristen på ti dager være ute før systemene er oppe igjen. Da må eierskiftet startes på nytt.