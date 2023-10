Statsbudsjettet 2024 – her får du de viktigste nyhetene

13,1 millioner til romvirksomhet

11.05: Fem millioner kroner foreslås til utvikling av et senter for jordobservasjon i Tromsø. Dette skal legge til rette for bruk av jordobservasjonsdata i offentlige virksomheter og næringslivet, særlig knyttet til grønn omstilling.

I tillegg foreslår regjeringen at det settes av 6,7 millioner kroner til Luftfartstilsynets og Statens havarikommisjons arbeid med tilsyn og tillatelser knyttet til oppskyting av satellitter fra Norge og undersøkelser av ulykker i romvirksomheten.

Regjeringen foreslår også at det settes av 1,4 millioner kroner til Norsk romsenters arbeid med programkontor for oppfølging av satellittbasert havovervåking.

(Are Thunes Samsonsen)

SSB får 6 millioner for videreutvikling av microdata.no

11.01: Microdata.no er en datatjeneste som gir ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler, godkjente forskningsinstitusjoner, departementer og direktorater online tilgang til detaljerte og koblingsbare mikrodata.

(Are Thunes Samsonsen)

140 millioner til nasjonalt forskningsnett

11.00: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør med 140 millioner kroner i 2024 og i 2025 til å oppgradere det nasjonale forskningsnettet. Forskningsnettet er internettforbindelsen i kunnskapssektoren som gjør det mulig å drive relevant forskning, overføre store datamengder og bruke superdatamaskiner. Oppgraderingen skal sikre at Norge har en nasjonal nettilkobling til det internasjonale forskningsnettet med høy kapasitet og sikkerhet. Brukerbetalinger fra de tilkoblede institusjonene over 20 år vil dekke investeringskostnadene for å oppgradere forskingsnettet.

(Are Thunes Samsonsen)

ID-porten og andre digitale fellesløsninger får 4,4 millioner

10.58: Digitaliseringsdirektoratet har gjennomført et større moderniseringsarbeid av sentrale digitale fellesløsninger, som ID-porten. I 2024 blir det foreslått 4,4 mill. kroner til direktoratet sitt arbeid med ruste disse for vekst og forebygge digitale angrep.

(Are Thunes Samsonsen)

396 millioner til tilrettelagt innhenting

10.57: E-tjenesten får 396 millioner kroner til tilrettelagt innhenting. Prosjektet der E-tjenesten samler inn data fra elektronisk kommunikasjon over landegrensene.

(Oskar Hope-Paulsrud)

400 millioner til bredbåndsutbygging

10.45: Regjeringen vil bruke 400 millioner kroner på å bygge ut høyhastighets bredbånd i hele landet.

– Det legger til rette for bedre og mer effektive offentlige tjenester, et mer innovativt næringsliv og for desentralisering av arbeidsplasser, oppgaver og tjenester, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Satsingen på bredbånd økes med om lag 24 millioner kroner fra 2023.

Det settes også av 188 millioner til økt sikkerhet og beredskap i mobil- og bredbåndsnettet.

(NTB)

ID-porten og andre digitale fellesløsninger får 4,4 millioner

10.36: Digitaliseringsdirektoratet har gjennomført et større moderniseringsarbeid av sentrale digitale fellesløsninger, som ID-porten. I 2024 blir det foreslått 4,4 mill. kroner til direktoratet sitt arbeid med ruste disse for vekst og forebygge digitale angrep.

(Are Thunes Samsonsen)

200 millioner til Altinn

10.32: Altinn er basert på utdatert teknologi og tilfredsstiller ikke krav til sikkerhet og universell utforming. Digitaliseringsdirektoratet har i lengre tid arbeidet med å modernisere løsningen og ivareta krav.

Samtidig skal tjenester flyttes til Altinn fra Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Brønnøysundregistrene. I 2024 blir det foreslått 200 mill. kroner til dette arbeidet, av dette 78,5 mill. kroner til Digitaliseringsdirektoratet, 90 mill. kroner til Skatteetaten, 21,5 mill. kroner til Brønnøysundregistrene og 10 mill. kroner til SSB.

(Are Thunes Samsonsen)

Øker bevilgningen til dataspill med 10 millioner kroner

10.25: Regjeringen foreslår å øke bevilgning til dataspill med 10 millioner kroner. 7,5 millioner av dette skal gå til å styrke ordninger for utvikling og lansering av norske dataspill i Filmfondet, mens resten skal øke kompetanse og kunnskap om dataspill i NFI.

Daglig leder i Noneda, Sylvia Duerr, mener regjeringen løper fra løftene sine.

- Heller ikke denne gang vil regjeringen styrke bransjebyggende tiltak i spillnæringen, sier hun til Digi.

- Da denne regjeringen tiltrådte, lovet de å satse på bransjebyggende tiltak i dataspillnæringen. Spillnæringen har et stort potensial for vekst, men vi må løfte felles, kompetansehevende tiltak i bransjen selv, slik andre land har gjort, ikke bare satse på utviklingstilskudd til enkeltspill.

- Det er positivt at tilskudd til spillutvikling øker og at NFI får bedre rammevilkår, men regjeringen har hatt tre statsbudsjett på seg til å levere på løftene om en styrking av nettverkene i bransjen selv. Nå er jeg redd regjeringen rett og slett har løpt fra løftene sine til spillbransjen.

(Are Thunes Samsonsen)

35,5 millioner kroner økning til drift av politiets IT-løsninger.

10.10: Regjeringen foreslår å øke politiets tildeling til drift av IT-løsninger med 35,5 millioner kroner. De skriver at det er en hovedprioritering å sikre trygg og stabil drift av it-infrastrukturen for politet i 2024.

(Oskar Hope-Paulsrud)

Foreslår 100 nye studieplasser for IKT

10.05: Regjeringen foreslår 255 nye studieplasser i 2024. Hundre av disse studieplassene går direkte til studieplasser innen IKT.

(Oskar Hope-Paulsrud)

Øker arbeidet med digitalisering i barnehager og skoler med 40 millioner

09.50: Regjeringen foreslår å øke arbeidet med digital kompetanse og infrastruktur i barnehagene og skolene med 40 milloner kroner, totalt blir da budsjettposten på 85 millioner kroner i 2024. I pressemeldingen sier Kunnskapsminister Tonje Brenna (AP) at de trenger blant annet felles støttetjenester for personvern og universell utforming for læremidler.

– Framover skal vi også utrede hvordan vi skal møte utviklingen i kunstig intelligens, sier Brenna.

(Oskar Hope-Paulsrud)

267 milloner kroner til digitale satsninger innen helsesektoren

09.32: Regjerningen satser 267 millioner kroner på ulike digitale satsningsprosjekt innen helsesektoren. 150 milloner av disse går til helseteknologiordningen. Det er et satsingsområde for å øke farten på digitalisering og gi kommunene drahjelp for å onvestere i og ta i bruk helseteknologi. Kommunene kan søke om tilskudd for anskaffelser av digitale løsninger og hjelp for å komme i dialog med leverandører.

100 av millionene går til videre utvikling av digital samhandling i helse- og omsorgssektoren.

De gjenværende 26 millionene går til utprøving av et digitalt helsekort for gravide. Dette er noe som har blitt forsøkt flere ganger tidligere.

Innslagspunktet på ekstraordinær arbeidsgiveragift heves til 850 000

09:24: Regjeringen bekrefter at de i budsjettet øker innslagspunktet i arbeidsgiveravgiften på høye lønninger fra 750.000 til 850.000.

– Ved fremleggelsen av budsjettet for 2023 la vi vekt på at ekstra arbeidsgiveravgift var et situasjonstilpasset og midlertidig tiltak i en krevende tid. Vi har sagt at den skal fases ut, og starter nå arbeidet med å heve innslagspunktet til 850 000 kroner, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– 850.000 er bedre enn det var, men jeg forstår fortsatt ikke meningen med den ekstraskatten, som rammer IT-selskaper hardt, sier daglig leder Henrik Holum i konsulentselskapet Bspoke til Digi.

Les mer her: Omstridt skattebyrde svir: – Føler meg lurt av regjeringen

Nytt innslagspunkt er om lag 60 000 kroner høyere enn om innslagspunktet kun ble justert opp med forventet lønnsvekst, til om lag 790 000 kroner. Den økte beløpsgrensen på 850 000 kroner innebærer at færre arbeidstakere vil bli omfattet av den ekstra avgiften

Prosenttap anslås til om lag 1.8 milliarder kroner påløpt, hvorav 1,5 milliarder bokføres neste år.

(NTB,Marius Bråta Jørgenrud, Oskar Hope-Paulsrud)

Regjeringen setter av 150 millioner til teknologiutvikling

09.19: Regjeringen foreslår å sette av 150 millioner kroner til teknologiutvikling. Av disse 150 millionene går 100 millioner til utvikling av teknologi og digitale løsninger i statens vegvesen. Statens salg- og billettplattform Entur AS får de resterende 50 millionene.

– Digitalisering og bruk av ny teknologi bidrar til høg mobilitet, god samfunnstryggleik og beredskap, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) i en pressemelding.

(Oskar Hope-Paulsrud)

1,6 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak.

09.07: Regjeringen setter av 1,6 milliarder kroner til nye tiltak i 2024, det kommer frem i en pressemelding fra kommunal- og distriktsdepartementet. 1,6 milliarder er en økning på 20 prosent fra 2023.

– Dei nye tiltaka vil leggje til rette for forenkling og effektivisering i offentleg sektor, betre offentlege tenester til innbyggjarar og næringsliv og auka IT-sikkerheit, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i pressemeldingen.

(Oskar Hope-Paulsrud)

Midler til politiets IT-systemer

08.37: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil øke politibudsjettet med 500 millioner kroner. En hovedvekt av budsjettøkningen skal styrke det lokale politiet. En andel skal også sikre nødvendige utbedringer i politiets IT-systemer, melder NRK torsdag kveld.

(Marius Bråta Jørgenrud)

Ekspert om statsbudsjettet: – Burde ikke endre Norges Banks planer

08.20: – Dette var ganske som ventet og på linje med det Norges Bank hadde lagt til grunn, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, om statsbudsjettet.

– Selv om oljepengebruken øker med nærmere 40 milliarder er innretningen slik at det gir et ganske nøytralt bidrag til norsk økonomi. Dermed burde ikke budsjettet i seg selv bidra til noen endringer i Norges Banks planer, sier Olsen til NTB.

(NTB)

Regjeringen vil bruke 409,5 milliarder oljekroner i statsbudsjettet – en oppgang på 37,5 milliarder

08.06: Det framgår av hovedtallene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

Hovedtallene ble publisert klokka 8 fredag, mens budsjettforslaget blir lagt fram klokka 9.

I budsjettforslaget for 2023 foreslo regjeringen å bruke 316,8 milliarder oljekroner. Dette ble økt med rundt 56 milliarder kroner, til 372,6 milliarder kroner, i revidert budsjett i mai i år.

Oljepengebruken er dermed på 2,7 prosent, litt bak handlingsregelen på 3 prosent.

(NTB, Oskar Hope-Paulsrud)

Vedum bekrefter at de starter nedtrapping av arbeidsgiveravgift

07.59: Finansminister Trygve Slagsold Vedum bekreftet i dag at de starter nedtrapping av økt arbeidsgiveravgift. Det sa finansministeren i Politisk kvarter, NRK Radio i dag morges. Digi skrev om lekasjen som NRK først omtalte torsdag.

(Oskar Hope-Paulsrud)

Vedum: På skattesiden er det flere ting jeg tror blir tatt godt imot

07:15: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tror skattegrepene i statsbudsjettet vil bli tatt godt imot. Han varsler at det vil komme noen lettelser.

Det sa Vedum da han møtte pressen utenfor statsrådsboligen på Gimle i Oslo fredag morgen.

– Ting er litt lysere i år enn i fjor. På skatte- og avgiftssiden vil det komme noen lettelser, sa finansministeren.

– Men dette er gjort innenfor en ansvarlig og trygg ramme. Det vil ikke komme som noen overraskelse på de som jobber med å sette renten, sa han videre.

Han fortalte videre både enkeltmennesker og enkelte næringer vil merke endringene.

(NTB)

Budsjettlekkasjer 2024 Det har vært flere lekkasjer i forkant, og her er noen av dem: Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. Fire milliarder kroner.

Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

300 millioner kroner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder.

60 millioner kroner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.

Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

En milliard kroner til forskning på kunstig intelligens over de neste fem årene.

Regjeringen vil bruke 15 milliarder kroner mer på forsvar i statsbudsjettet for 2024.

150 millioner kroner til millitær romsatsing på Andøya Spaceport.

100 millioner kroner ekstra til Heimevernet. 50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

Økte utslippskutt på til sammen 6,4 millioner tonn CO₂ innen 2030 ved å øke drivstoffavgiftene for bensin og diesel økes med 15 øre literen og heve krav om innblanding av biodiesel. Avgifts- og prisøkningen (anslagsvis 27 øre per liter) kompenseres med å sette ned trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler med 400 kroner i året.

40 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.

Styrke arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet. 15 millioner kroner.

135 millioner til å styrke energiforvaltningen. 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon.

Dette vet vi på forhånd

07.00: I dag legges statsbudsjettet frem. På forhånd vet vi allerede at regjeringen har bevilget 1 milliard kroner til kunstig intelligens over de neste fem årene. Vi vet også at regjeringen bevilger 26 millioner kroner til utvikling av et digitalt helsekort for gravide. Og kutt men ikke fjerning av økt arbeidsgiveravgift, en avgift som blant annet IKT-Norge ønsker at skal fjernes.

Regjeringen øker også støtten til bredbåndsutbygging i kommersielt ulønnsomme områder for 2024 millioner kroner med 36 millioner kroner, til 400 millioner kroner.

(Oskar Hope-Paulsrud)