Selv om det meste annet digitaliseres, er de fleste vant til å møte opp for å stemme fysisk med et godt, gammeldags valgkort i lommen.

Men i USA har en rekke delstater tatt i bruk såkalte stemmemaskiner, som registrerer innbyggernes stemmer digitalt.

Det har ført til problemer, fremgår det av en advarsel fra U.S. Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA), skriver AP.

Populær stemmemaskin skal sikres mot angrep

I advarselen fra CISA framgår det ifølge AP at en markedsledende stemmemaskin fra bedriften Dominion, som brukes i 16 stater, har sårbarheter som vil kunne åpne for angrep på offentlige IT-systemer og manipulering av stemmetall.

Administrerende direktør Brandon Wales i CISA uttaler at delstater allerede har sikkerhetstiltak som skal stanse slike angrep, men likevel peker CISA på ni sårbarheter som må utbedres raskest mulig.

Etter det forrige amerikanske presidentvalget, som Donald Trump tapte, anklaget han Dominion for å slette millioner av stemmer. Både Dominion og Edison Research har avvist anklagene.

Bekymret for digitale valg

Forskeren bak studien, J. Alex Halderman, har tidligere argumentert for at digitalisering kan ødelegge demokratiske valgresultater fordi datateknologi – i motsetning til penn og papir – gjør dem sårbare for hacking.

Den mest alvorlige feilen gjør at IT-systemer for hele valgdistrikter kan påvirkes, mens en annen feil teoretisk sett gjorde det mulig å endre på stemmemaskinens programvare.

– Det vil altså være mulig å endre på innbyggernes stemmer eller se hva hver innbygger har stemt, uttaler Halderman til AP.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2