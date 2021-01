Stenger bilfabrikker på grunn av global mangel på mikrobrikker

Covid-19-pandemien har i flere omganger ført til reduser produksjonskapasitet på mikrobrikker, og problemene er på ingen måte over. Flere amerikanskeide bilfabrikker, i både USA, Canada, Mexico og Tyskland, har i det siste lukket dørene midlertidig på grunn av global mangel på mikrobrikker for nettopp biler.

Ifølge CNN er Fords fabrikk i den tyske byen Saarlouis blant disse. Denne fabrikken produserer primært Ford Focus og skal holde stengt fra 18. januar til 19. februar. Brikkemangelen skal riktignok ikke være den eneste årsaken. Også redusert etterspørsel fra forbrukere skal være en faktor for denne fabrikken.

Endret produksjonen

En mulig årsak til problemet, er at bilbransjen reduserte ordrene hos brikkeleverandørene i en forventning om at covid-19 skulle føre til betydelig lavere nybilsalg. Det har ført til at brikkeleverandører har stilt om anleggene sine til å lage brikker til forbrukerelektronikk i stedet.

Når bilsalget nå er i ferd med å ta seg noe opp igjen, kan det fortsatt ta langt tid brikkeprodusentene kan levere tilstrekkelige mengder. Ifølge CNN snakkes det om seks til ni måneder leveringstid.

Continental er blant underleverandørene til bilindustrien som er berørt av den globale brikkemangelen. Illustrasjonen viser selskapets Natural 3D Lightfield Centerstack, en 3D-skjerm som støtter kontroll ved hjelp av håndbevegelser, berøring og haptiske tilbakemeldinger,. Illustrasjon: Continental

Håper på politisk press

Ifølge Bloomberg setter den amerikanske lobbyorganisasjonen American Automotive Policy Council (AAPC) sin lit til den kommende Biden-administrasjon og håper at denne kan bidra til å presse de asiatiske til å øke produksjonen av bil-essensielle mikrobrikker på bekostning av brikker for forbrukerelektronikk.

Ifølge Bloomberg mener enkelte at brikkeprodusentene prioriterer produksjon av brikker til forbrukerelektronikk fordi dette kan selges med høyere fortjeneste, blant annet fordi etterspørselen har økt som følge av at flere må holde seg mer hjemme.

Til CNN sier Arndt Ellinghorst, en analytiker i selskapet Bernstein, at bilprodusentene bare står for rundt 12 prosent av etterspørselen etter halvlederprodukter globalt, noe som gir dem en relativt svak innkjøpsposisjon.

Vil ta minst et kvartal

– Vi er ikke primært opptatt av hvem som eventuelt har skylden for denne globale mangelen. Vi ønsker bare en løsning. Og løsningen er flere halvledere for bilsektoren, sier Matt Blunt, president i AAPC, til Bloomberg.

Han mener det haster, for situasjonen blir uansett ikke bedre over natten.

– Selv om du løser dette i dag, vil det være et helt kvartal som blir påvirket. I virkeligheten vil dette ha innflytelse på hele det første halvåret. Og jo lengre tid det tar å løse, desto mer vil gli over i tredje kvartal, sier Blunt.

Blunt forteller at mange i den kommende Biden-administrasjonen som har erfaring fra bilindustrien. Men det er uklart hva slags press han mener amerikanske myndigheter kan legge på de utenlandske brikkeprodusentene.