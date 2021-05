Bilindustrien taper stort på mangel på mikrobrikker

Verden opplever akutt mangel på mikrobrikker av alle slag, og selv om det er noen bedringer å spore for enkelte bransjer, blir det verre før det blir bedre for mange av de andre.

Leveringstiden øker

Ars Technica melder at bilindustrien gjør regning med et inntektstap på over 900 milliarder kroner bare i år, ene og alene på grunn av manglende tilgjengelighet på halvlederbrikker. Ventetiden fra bestilling til levering av slike brikker har steget fra gjennomsnittlig 16 uker i mars, til 17 uker i april. Flere bilprodusenter har sett seg nødt til å redusere produksjonen på grunn av mangel på nødvendige deler.

Noen brikker har også enda lengre ventetider: Mikrobrikker for strømstyring er nå oppe i 24 uker, og brikker for enkelte typer hodetelefoner har passert året i leveringsetterslep.

Hamstrer brikker som dopapir

Den lange ventetiden bidrar også til å gjøre situasjonen verre, mener Chris Rolland, analytiker i Susquehanna Financial Group. Han påpeker at den kan føre til hamstring blant brikkekundene, i tillegg til dobbeltbestillinger og andre tiltak for å sikre egen tilgang til mikrobrikker på bekostning av andre. Rolland sammenligner oppførselen med hamstringen av toalettpapir som i en periode var utbredt i starten av pandemien.

Tørke i regntiden

Pandemien må selvsagt ta sin del av skylden for dagens situasjon, men en rekke andre årsaker spiller også inn. Taiwan er for eksempel midt i en kraftig tørkeperiode. Selv om det normalt skulle vært monsuntid nå, er det nesten ett år siden sist Taiwan fikk nevneverdig nedbør. Vannrasjonering skaper derfor problemer for TSMC, en av verdens største produsenter av mikrobrikker, og vannreservoarene for deres største fabrikker nærmer seg tomme. Andre fabrikker igjen har måttet redusere produksjonen på grunn av brann eller andre uhell.

Stor produksjon, men større etterspørsel

En del av skylden må også bilindustrien selv ta. Mange bilprodusenter feilestimerte behovet for slike brikker og la dermed inn bestilling på langt færre brikker enn det skulle vise seg at de trengte. Dermed er produksjonskapasiteten solgt til andre kunder, som tar imot med åpne armer.

Grafikkort-produsentene Nvidia og AMD produserer for eksempel mer enn noensinne, men klarer likevel ikke å levere nok brikker til å dekke etterspørselen. Ikke bare førte pandemien til at folk over hele verden i mye større grad enn før sitter hjemme og spiller - og dermed ønsker seg my maskinvare å gjøre det med - men en boom i verdien på ulike kryptovalutaer har også ført til at etterspørselen har økt blant dem som utvinner Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer.

Kan ta flere år

Den enorme etterspørselen betyr at det er penger å tjene, men det er ikke gjort i en håndvending å utvide produksjonskapasiteten. Ikke er det billig heller. Samsung og TSMC investerer i år 470 milliarder kroner i nye produksjonsanlegg, og Intel planlegger to nye fabrikker i Arizona, til den nette pris av 170 milliarder kroner til sammen. De vil imidlertid ikke stå klare før tidligst i 2024, og i mellomtiden gjør Intel sitt til å holde etterspørselen oppe. De har tidligere insistert på å produsere sine egne brikker, men har nå åpnet for å bestille produksjonskapasitet hos andre.

Lys i (bil-)tunellen

På prosessorfronten begynner imidlertid situasjonen å stabilisere seg. Prosessorer fra både Intel og AMD er nå i ferd med å gradvis bli lettere tilgjengelig, og til priser som ikke er langt fra veiledende.

Også for bilindustrien er det kanskje håp: Når panikken har lagt seg og hamstringen tar slutt, kan det faktisk vise seg at produksjonskapasiteten holder til å dekke det faktiske behovet, når bare fordelingen normaliserer seg igjen.