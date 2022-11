Sterk vekst i datasenterindustrien

Sakte, men sikkert, og uten at de fleste av oss reflekterer så mye over det, er vi blitt avhengige av datasentre. Eller nettskyen, som de ofte omtales som. Fra vi kjøper billetter på busser, kino og teater til værmelding og all slags mediekonsum er vi avhengig av at hver av oss får tilpassede tjenestested når og hvor det passer oss.

Bjørn Rønning er daglig leder i bransjeforeningen Norsk Datasenter Industri. De har valgspråket «Uten digitalisering stopper det grønne skiftet». Det er kanskje for beskjedent. Hele det moderne samfunnet, enten det er grønt eller noen annen farge, stopper hvis data slutter å flyte til oss fra skyen.

I den nye ekom-forskriften havner denne industrien under Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det sikrer seriøsitet, mener Rønning – som at de som driver med kryptomining, ikke får adgang. Dette er en industri på linje med mange andre, og de ønsker seg tilbake den lave strømavgiften politikerne fjernet for å slippe å støtte kryptomining.

Helt som vanlig industri er de likevel ikke. Datasenterindustrien har dobbelt så stor verdiskapning som det vanlig industri kan skilte med, hevder Rønning. De bruker mye strøm, men de jobber også for å få best mulig utnyttelse av restvarmen. Hos Green Mountain på Rennesøy i Rogaland, som holder til i en gammel torpedobunker, jobber de med hummeroppdrett, og det planlegges ørretoppdrett på Rjukan.

– Det er fornuftig å drive IT i et stort datasenter. Nå er vi mye bedre rustet enn før. Ikke minst fordi vi har fått langt flere fiberforbindelser ut av Norge. Før gikk forbindelsen gjennom Sverige, sier Rønning.

Der vi før hadde datarommet i kjelleren og sto for driften selv, er det mye mer rasjonelt å sette ut driften til eksperter. Da får vi høyere utnyttelse og lavest mulig pris og energibruk på prosessering og lagring.