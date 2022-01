Sterkt comeback for PC-salget

Salget av datamaskiner globalt er en værhane, eller temperaturmåler på etterspørsel for informasjonsteknologi i bred forstand, om du vil.

Du er tilgitt om du tenkte at brikkemangel og anstrengte forsyningskjeder ville medføre nok et svakt år for PC-salget, men tvert imot endte 2021 med en gedigen opptur.

Samlet ble det levert 341 millioner bærbare PC-er og arbeidsstasjoner, viser tall fra analyseselskapet Canalys. Det er opp 15 prosent mot forrige år og hele 27 prosent over nivået i 2019, altså før pandemien skyldte over oss.

Leveransetallene er faktisk de største siden 2012.

Helt siden 2009 har det vært solgt flere bærbare enn stasjonære PC-er, men også arbeidsstasjoner fikk en liten vekst i fjor. Illustrasjon: Canalys

Koronavekst

Etter at det første sjokket la seg i 2020, viste det seg at korona har bidratt til en økt etterspørsel for datamaskiner.

– At det foregående året leverte tosifret vekst i markedet, på toppen av et allerede sterkt 2020, og på tross av de konstante utfordringene i forsyningskjedene, sier mye om hvor sterk PC-etterspørselen har vært det siste året, sier senioranalytiker Ishan Dutt i en pressemelding fra Canalys.

Noe av veksten må tilskrives hjemmekontor for mange. Analytikerne sier at etter pandemiens utbrudd, så har de observert en større andel PC-er levert som nye tillegg til brukerbasen globalt, fremfor erstatningsenheter. Det gjelder særlig til bruk innen utdanning og fjernarbeid, påpeker selskapet.

Dell og Apple spiser markedsandeler på bekostning av Lenovo og HP, som likevel ikke er truet i toppen. Foto: Canalys

Alle produsentene har grunn til å feire. Lenovo, HP og Dell holder pallen med solid margin ned til Apple på fjerdeplass. Apple kan imidlertid vise til den klart sterkeste veksten med et hopp på over 28 prosent.

Det meste handler om bærbare PC-er når man skal oppsummere, men for første gang på over ti år kan også stasjonære datamaskiner notere seg for en liten vekst. Akkurat det er i tråd med funn som også analysehuset IDC har gjort.

Canalys ser grunn til begeistring også for inneværende år. 2022 ligger ifølge dem an til å bli et enda sterkere år for PC-leveranser enn fjoråret.