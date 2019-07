Sterkt kvartal for Microsoft

Microsoft rapporterte i sine kvartalstall at selskapets nettoinntekter steg 49 prosent til 13,2 milliarder dollar i forrige kvartal, og at omsetningen gikk opp 12 prosent til 33,7 milliarder dollar.

– Resultatene viser det sterkeste kommersielle kvartalet noensinne, sier finansdirektør Amy Hood.

Hittil i år har det amerikanske storselskapets aksje steget med rundt 34 prosent til en kurs på 135 dollar, og markedsverdien til selskapet er på over 1.000 milliarder dollar.

Det er blant annet skytjenesten Azure og en avtale med telekomselskapet AT & T om at de skal flytte alle sine apper til skytjenesten, som får noe av æren for det gode resultatet.

Microsoft-sjef Satya Nadella mener at selskapets gode resultater hittil i år kommer som et resultat av teknologigiganten har fått til omfattende samarbeid med «selskaper i mange sektorer».

Microsoft-aksjen steg med rundt 1,4 prosent i etterhandelen etter at kvartalsresultatet ble kjent.