Stoltenberg: Nato vil kollektivt forsvare medlemslandene mot cyberangrep

I en artikkel om cyberangrep i magasinet Prospect, som ble publisert i går, kommer Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg med et klart budskap om at alvorlige cyberangrep rettet mot et Nato-land kan utløse Artikkel 5 i den grunnleggende traktaten, på samme måte som et fysisk angrep på et land i alliansen. Det vil si at angrep mot ett land vil bli behandlet som et angrep mot alle medlemslandene, som vil stå sammen i forsvar mot angrepet.

Cyber ble i 2016 utpekt som et eget domene for krigføring, på lik linje med land, sjø og luft.

– Dette betyr at vi vil avskrekke og forsvare oss mot enhver aggresjon mot allierte, uavhengig om dette finner sted i den fysiske verdenen eller i den virtuelle, skriver Stoltenberg.

Artikkel 5 skal ikke ha blitt utløst siden 9/11-angrep på USA.

Har blitt dyktigere

Nato opplever daglig det Stoltenberg omtaler som mistenkelig aktivitet mot alliansens systemer. Nato er derfor i ferd med å etablere et nytt Cyberspace Operations Centre i Mons, Belgia, for å styrke de militære ledernes situasjonsbevissthet innen cyberdomenet, og for å dra veksler på den nasjonale cyberkapasiteten til hvert av medlemslandene.

Ifølge Stoltenberg har landene de siste årene blitt i stand til å håndtere stadig mer komplekse cybertrusler på en raskere og mer effektiv måte. Både bevisstheten rundt slike angrep, og evnen til å stå imot dem, skal ha blitt styrket.

– Intet land kan sikre cyberrommet alene. Men ved å samarbeide tett og dele erfaringen, vil vi ikke bare overleve, men blomstre i den nye, digitale alderen, skriver Stoltenberg.

EU

Han mener at desto mer informasjon Nato har om slike aktiviteter, desto bedre kan alliansen forberede seg på angrep. Som en del av dette samarbeider Nato også med EU, som i november skal ha representanter som deltar i Natos Cyber Coalition. Ifølge Stoltenberg er dette blant de største cyberforsvarsøvelsene i verden, hvor målet er testing og opplæring av ekspertise innen forsvar av både Nato-eide og nasjonale nettverk. Øvelsen finner sted i Estland.

Bransjesamarbeid

Stoltenberg tar også til orde for et tettere samarbeid med det private næringslivet for å kunne dra full nytte av innovasjonen som skjer der, og for å holde følge med teknologiske framskritt.

– Bransjen skaper, drifter og innoverer i dette området, dette forholdet bare bli viktigere og viktigere etter hvert som vi beveger oss mot tingenes internett, med flere smarte enheter integrert i dagliglivet vårt, og med mer omfattende bruk av kunstig intelligens, maskinlæring og kvantecomputing, skriver Stoltenberg.

– Cyberrommet er den nye slagmarken, fortsetter han. Derfor anser han det som en topprioritet å gjøre Nato klar for dette domenet, både når det gjelder ressurser, utstyr og opplæring.