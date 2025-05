Som en av de mest toneangivende aktørene innen kunstig intelligens har Open AI gått mange runder med seg selv når det gjelder struktureringen av selskapet og strategien rundt utviklingen av teknologien.

Mye av usikkerheten har dreid seg om hvorvidt Open AI skal være et profittorientert eller et ideelt selskap, og nå har vi fått mer klarhet i hva de tenker om veien fremover.

I et innlegg på nettsidene sine opplyser Open AI at de har vedtatt en markant omstrukturering som de mener bedre vil ivareta målene, først og fremst når det gjelder veien mot KGI – kunstig, generell intelligens.

Den ideelle delen vil ha kontrollen

Viktigst er at selskapet vil være dominert av den ideelle delen av selskapet, som hittil har sameksistert med «for profitt»-delen i det som er en slags hybridstruktur.

– Open AI ble grunnlagt som en ideell organisasjon og blir i dag overvåket og kontrollert av nettopp denne ideelle organisasjonen. Fremover vil den fortsatt være under samme tilsyn og kontroll, skriver selskapet.

Samtidig skal den profittorienterte dele av organisasjonen omgjøres til en såkalt PBC (public benefit corporation), noe som innebærer at organisasjonen er forpliktet til å ivareta interessene til både aksjonærer og målene/visjonene til selskapet.

Den ideelle delen vil både kontrollere og være en storaksjonær i profittdelen av organisasjonen.

Lyttet til samfunnsledere

Ifølge Open AI ble beslutningen tatt etter å ha lyttet til samfunnsledere og ført en konstruktiv dialog med justisdepartementene i delstatene Delaware og California.

I et brev Open AI-sjef Sam Altman publiserte i forbindelse med saken, heter det at tanken bak den nye struktureringsbeslutningen er å sikre at kunstig, generell intelligens demokratiseres og vil være til nytte for alle mennesker.

– Mange av dem som var involvert i Open AI i starten, mente at KI bare burde være i hendene på noen få betrodde personer som kunne «håndtere det», skriver Altman og legger til:

– Nå ser vi en vei der KGI direkte kan styrke enkeltpersoner, som det mest kapable verktøyet i menneskets historie. Hvis vi får til dette, tror vi at folk vil skape utrolige ting for hverandre og fortsette å drive samfunnet og livskvaliteten fremover.

Saksøkt av Musk

Sam Altman formulerer ambisjonene til selskapet som å «bygge en hjerne for hele verden». Som et ledd i demokratiseringen av KI og KGI hinter Altman også om at selskapet vil åpne opp flere av sine mest potente modeller.

Open AI-sjefen peker på at også andre sentrale KI-aktører har valgt PBC-modellen, deriblant Anthropic og Elon Musks Xai – og at dette også er det riktige valget for hans eget selskap.

Musk var som kjent en av medgrunnleggerne av Open AI, og han har gått langt i å kritisere det han oppfattet som en utvikling mot et kommersielt selskap – i en slik grad at han har gått rettens vei for å stanse denne utviklingen.

Nå som Open AI mer eller mindre har lagt seg på samme linje som Xai når det gjelder struktur og organisering, kan det være at gnisningene mellom dem vil avta – men det gjenstår å se.