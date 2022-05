Storaktører etablerer nytt sikkerhetsselskap

Det er et stort udekket behov for programvare som forebygger dataangrep, mener selskapene, som nå etablerer det nye selskapet Omny for å ta markedet.

Det melder selskapene selv i en pressemelding.

Tanken er at den industrielle kunnskapen Aker sitter på, Cognites spisskompetanse på programvare og Telenors sikkerhetsekspertise i kombinasjon skal sikre suksess.

Telenor vil eie 50 prosent av Omny, Aker 44,2 prosent og Cognite, som har utviklet programvaren så langt, 5,8 prosent.

Digital tvilling

Overvåking via nettbaserte tjenester (network monitoring) er tradisjonelle sikkerhetsløsninger som slår alarm ved et dataangrep. Varselet sier vanligvis ikke noe om hvilke industrielle systemer som angripes eller hvor alvorlig angrepet er for produksjon og oppetid, skriver selskapene.

– Det unike med vårt produkt er evnen til å sette alarmen i kontekst med både det digitale og det fysiske. Hvis uvedkommende prøver å gjennomføre digital sabotasje mot en bedrift, vil programvaren gjennom overvåking og konsekvensforståelse fortelle nøyaktig hvilket system som blir påvirket og hvor kritisk dette systemet er for kunden.

Det sier selskapets påtroppende styreleder John Markus Lervik, som var grunnlegger av Cognite sammen med Aker.

– For å beskytte seg mot inntrengere, må bedriften ha oversikt over alle potensielle sårbarheter i egne systemer og virksomheter. Vi har på forhånd laget en digital tvilling av den fysiske virksomheten, og har identifisert risikoforhold, aksjoner og konsekvenser.

– Lav risiko

– Ambisjonen er å bygge et norsk softwareselskap som er globalt ledende på operasjonell industriell sikkerhet, skriver selskapene i pressemeldingen.

Allerede i 2023 vil selskapene ha et kommersielt produkt klart til det norske bedriftsmarkedet. I løpet av 2024 skal produktet lanseres internasjonalt.

Selskapene har tro på suksess.

– Risikoen er lavere enn ved en alminnelig startup. Erfaring viser at det å ha Aker og Telenor i ryggen gir et selskap som Omny en «flying start», sier sier Aker-sjef Øyvind Eriksen til DN.