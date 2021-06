Storbritannia vil regulere strømmetjenester

Planene ventes å bli presentert neste uke. Tilsynsmyndigheten Ofcom vil angivelig får mulighet til å ta avgjørelser i saker som skyldes klager på feil og partiskhet hos strømmetjenestene.

– Reglene for hvordan kringkasterne opererer, ble skrevet for en analog tidsalder. De er ikke egnet for en tidsalder med smart-TV-er og strømming, sier en ikke navngitt regjeringskilde til PA.

Kilden hevder også at tradisjonelle britiske kringkastere må kjempe mot strømmegigantene med «hendene bundet bak ryggen».