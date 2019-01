Stordalen krever at Facebook og Google skatter mer

Stordalen, en svoren tilhenger av den norske velferdsstaten, forteller Klassekampen at nettgigantenes praksis truer både norske bransjer og velferdsstaten.

– Før annonserte jeg i Schibsteds aviser. Nå betaler jeg 80–100 millioner kroner alene i Google-klikk. Hvor mye tror du Google betaler til fellesskapet? De tar vekk fundamentet for det mange norske virksomheter driver med, men de gir ingenting tilbake til velferdsstaten, sier han.

Google Norway AS hadde i 2017 en skattekostnad på 3 millioner kroner.

Ultimatum

Også i sin egen bransje mener Stordalen at nettselskapene truer virksomheten. Han framholder at det ikke er Hilton eller Marriott som er størst i hotellbransjen, men Hotels.com og Booking.com. Nettselskapene håver inn, men betaler ikke nok skatt, ifølge Stordalen, som foreslår en harmonisert skattemodell i de nordiske landene.

– Det er 25 millioner mennesker i Norden. Hvis de ikke liker en slik løsning, får de ikke drive virksomhet her, sier Stordalen.

Alenegang

I flere europeiske land har tålmodigheten med internettgigantene blitt tynnslitt, og flere har foreslått alenegang for å skattlegge dem. Norges finansminister Siv Jensen (Frp) har uttalt at hun ikke ønsker at Norge skal iverksette ensidige tiltak mot internettgigantene, men at den foretrukne løsningen er et felles internasjonalt regelverk, for eksempel gjennom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

EU-kommisjonen har beregnet at internettselskaper betaler mellom 8 og 9 prosent skatt på overskudd, mot 23 prosent for tradisjonelle selskaper. Noen selskaper slipper unna med enda mindre – eller ingenting.