Store deler av USA rammet av robot-samtaler som ba folk holde seg hjemme på valgdagen

FBI etterforsker telefonoppringinger som i store deler av USA ba folk bli hjemme på valgdagen. Et sikkerhetsselskap mener det minner om en statsstøttet aksjon.

Det bekrefter en embetsmann fra Department of Homeland Security til Reuters.

Det skal dreie seg om minst to ulike serier med automatiserte oppringinger, såkalte robocalls.

De ber folk bli hjemme og holde seg i sikkerhet, uten at stemmegivning nevnes direkte.

Den korte samtalen der en kvinnelig robot-stemme sa «hold deg trygg, bli hjemme», føltes likevel som et tydelig forsøk på å påvirke valget, sier Dan Doughty i Kansas City, en av dem som mottok samtalen.

Kan være millioner oppringninger

– Det var så vagt at hvem enn som sto bak, kan si at det dreide seg om covid, sier han.

Totalt mottok telefonkunder i 90 prosent av USAs retningsnumre samtaler, ifølge en analyse gjort av YouMail, et selskap som lager programvare for å hindre nettopp slike automatiserte oppringninger.

YouMail opplyser at samtalene først begynte å skje i sommer, men at de har økt drastisk i omfang de siste ukene. I oktober ble det gjennomført 10 millioner oppringninger, sier Alex Quilici, direktør i YouMail.

Tirsdag ble det meldt om oppringninger i delstater som Iowa, Kansas, Florida, Nebraska og Missouri.

– Statsstøttet

Den eller de som står bak, har benyttet seg av sofistikerte metoder som gjør det vanskelig å spore dem.

– Det er ikke en tolvåring med en PC som har gjort det. Dette føles som en statsstøttet aksjon, sier Quilici.

USA har høy beredskap mot forsøk på å påvirke valget i år, både grunnet utenlandsk innblanding ved valget i 2016 og grunnet faren for at høyreekstreme militser kan forsøke å skremme velgere.

FBI sier i en uttalelse at de er klar over oppringningene, men at de ikke har ytterligere kommentarer foreløpig.

