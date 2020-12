Store innloggingsproblemer hos Google

Mange har i ettermiddag opplevd at de har blitt kastet ut av sin Google-konto, i alle fall når har vært innlogget med nettleseren. En oversikt fra tjenesten Downdetector tyder på at problemene i alle fall gjelder i store deler av Europa.

Dette bekreftes av mange brukere på Twitter, som omtaler problemene under emneknaggen #GoogleDOWN. Vi har også sett brukere fra India melde om det samme.

En statusside for Google Workspace (tidligere G Suite) viser at alle tjenester er utilgjengelige.

På en statusside spesifikt for Gmail-tjenesten skriver Google at problemene gjelder fra et flertall av brukerne. Selskapet lover å komme tilbake med flere opplysninger etter hvert.

Også YouTube er sterkt berørt av problemene. Hele tjenesten er nede:

Youtube er for øyeblikket utilgjengelig. Skjermbilde: Digi.no

Saken oppdateres.