Stort EU-flertall for felles ladestandard

Reuters melder i dag at EU-parlamentet med et overveldende flertall vedtok en resolusjon som skal gjøre det enklere for forbrukere å kjøpe nye elektroniske enheter, ved å innføre en felles ladestandard. Med et flertall på 582 mot 40, ber parlamentet nå EU-kommisjonen om å sette de nye reglene i verk allerede i juli.

Dette er en kamp som har foregått siden 2000-tallet, da de fleste mobilselskaper opererte med proprietære ladeporter. Spesielt siden Android-telefonene begynte sitt inntog på markedet, har det vært et større dytt mot felles ladestandard, da alle disse telefonene benyttet seg av USB-standarden.

Som mål å redusere elektronisk avfall

En av de største drivende faktorene bak denne lovendringen, er mengden elektronisk avfall på grunn av at man ofte må kjøpe nytt tilbehør dersom man går over til en ny enhet. I resolusjonen sies det at den gjennomsnittlige europeer i 2016 var ansvarlig for 16,6 kg elektronisk avfall, som totalt regnes ut til 12,3 millioner tonn. Overgangen til nye ladeporter og proprietære løsninger får mesteparten av skylden for dette.

Per i dag er den fleksible USB Type-C standarden ladeport for alle nye telefoner fra giganter som Samsung, Huawei, LG og OnePlus. Apple, på sin side, har tviholdt på sin Lightning-port, noe som har gjort at forbrukere må se seg nødt til å kjøpe produkter og tilbehør i deres økosystem. Derfor må man gjerne betale litt ekstra siden disse tilbehørene må betale en lisens for å bruke Lightning-porten.

Advarer mot økt avfallsvolum og vanskeligheter for kundene

I et tilsvar til EU-kommisjonen fra Apple, bedyres det at Apple står for innovasjon. I deres øyne vil reguleringer som dette fryse innovasjon, i stedet for å oppmuntre det.

«Mer enn én milliard Apple-produkter har blitt solgt med en Lightning-kabel/port, i tillegg til et helt økosystem av tilbehør og enhetsprodusenter som bruker Lightning til å tjene våre kunder. Vi vil forsikre at ny lovgivning ikke vil resultere i forsendelser av unødvendige kabler og eksterne adaptere med hver enhet, ei heller ubrukeliggjøre produktene som brukes av de hundrevis av millioner Apple-brukere verden over. Dette ville ført til et volum av elektronisk avfall uten sidestykke og forulempe våre brukere.»

Det er viktig å merke seg at Apple allerede har introdusert produkter med USB Type-C som standard, og at de har vært en av hovedaktørene når det kommer til å fremme en felles ladeløsning.

Trådløs lading kan være veien å gå

Så lenge det blir produsert nye telefoner og nettbrett, vil det bli produsert kabler som kan lade disse enhetene. Standardiseringen er et steg på veien for å redusere mangfoldet av muligheter som finnes, men det betyr ikke nødvendigvis at det blir full stopp på elektronisk avfall av den grunn. Den hyppige nyvinningen i teknologiverdenen gjør at det må regnes med at det kommer en ny standard etter USB Type-C. Og med det følger produksjonen av nye porter og kabler.

Allerede i dag er det et stort mangfold av produkter som støtter trådløs lading, og trådløse ladere som fungerer på et bredt spekter av produkter. Dersom det blir industristandard å la alle fremtidige enheter kunne lades trådløst på tvers av varemerke, kan dette bli det største slaget i kampen mot elektronisk avfall.