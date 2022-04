I tillegg til kvantedatamaskinene jobber forskere også med å utnytte kvanteteknologien til å bygge nye nettverksløsninger som byr på massive fordeler innen sikkerhet og ytelse. Nå har det skjedd et nytt, stort fremskritt på denne fronten, melder blant andre Engadget.

Et kinesisk forskerteam hevder å ha satt ny rekord innen det som kalles QSDC-kommunikasjon (quantum secure direct communication). Rekorden ligger i avstanden man nå har oppnådd med denne type kommunikasjon – 102,2 kilometer.

Har kun oppnådd 18 kilometer tidligere

Dette skal knuse samtlige tidligere rekorder som forskere har oppnådd med kvantebaserte nettløsninger. Til sammenligning har Digi.no tidligere omtalt en rapport om et tilsvarende prosjekt som oppnådde en avstand på 44 kilometer, men dette var med en annen teknikk.

Med QSDC-teknikken har man imidlertid kun oppnådd 18 kilometers kommunikasjon i tidligere forsøk, ifølge forskerne.

I det tekniske dokumentet skriver de kinesiske forskerne at de har utviklet en ny protokoll som blant annet reduserer signaltapet betraktelig, som er bakgrunnen for at man oppnådde vesentlig større avstander.

Hastigheten på dataoverføringen var riktignok ikke mye å skryte av i det nye eksperimentet, men så er dette også en gryende, eksperimentell teknologi. Gjennom en optisk fiberkabel oppnådde forskerne en ytelse på kun 0,54 bit per sekund over 102,2 kilometer.

Med avstanden redusert ned til 30 kilometer lå hastigheten på vesentlig mer akseptable 22,4 kilobit per sekund.

Det finnes som kjent flere ulike tilnærminger til kvantedatamaskiner og kvantenettverk. I dette tilfellet ble det kodet informasjonsenheter – qubiter – på fotoner, altså lyspartikler.

Hackesikkert

Selve kommunikasjonen foregår via såkalt kvantesammenfiltring – som innebærer at to partikler er tvunnet sammen i én informasjonsenhet med den samme kvantetilstanden og er uløselig bundet til hverandre.

Når et sammenfiltret par av partikler deles mellom flere punkter, vil informasjonen umiddelbart overføres mellom punktene – uavhengig av avstanden mellom dem.

Sikkerheten til slike systemer kommer i korte trekk av at ethvert forsøk på å avlytte kommunikasjonen vil umiddelbart bli oppdaget ved at de delikate kvantetilstandene til partiklene vil bli endret idet de måles.

Mange aktører jobber med forskjellige kvantenettverksprotokoller- og løsninger, og den optimistiske spådommen fra de som eksperimenterer med teknologien er at den vil legge til rette for en helt ny æra innen datakommunikasjon.

– Et kvante-internett vil åpne for en lang rekke nye anvendelser, fra hacke-sikker kommunikasjon og skytjenester med fullkomment personvern, til høypresisjons punktlighet. Som med internett for 40 år siden er det trolig mange bruksområder vi ikke kan forutse akkurat nå, sa en av medlemmene av forskningsteamet i en pressemelding, skrev et nederlandsk forskerteam i forbindelse med et annet fremskritt som digi.no skrev om i fjor.