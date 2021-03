Stortinget rammet av Exchange-angrep

Stortinget er på nytt blitt utsatt for et dataangrep. Denne gangen er det sårbarheter i nasjonalforsamlingens Exchange-servere som er har blitt utnyttet, noe som også har skjedd med mange tusen andre de siste ukene.

Det er Stortinget selv som opplyser dette i en pressemelding.

– Trusselbildet er i rask endring og er stadig mer krevende. Angrepet vi står overfor viser at IT-angrep i verste fall kan få alvorlige konsekvenser for demokratiske prosesser, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i pressemeldingen.

Om angrepet i fjor:

Stortinget har vært utsatt for et omfattende IT-angrep – data hentet ut fra flere epostkontoer

Ser ingen sammenheng så langt

Det skal foreløpig ikke være mulig å se noen sammenheng mellom dette angrepet og det som skjedde i fjor høst.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, da hun orienterte om IT-angrepet mot Stortinget i fjor. Foto: Heidi Sævold

– Vi vet at data er hentet ut, men vi har ennå ikke full oversikt over situasjonen. Vi har iverksatt omfattende tiltak og kan ikke utelukke at det vil iverksettes ytterligere. Arbeidet skjer i samarbeid med sikkerhetsmyndighetene. Situasjonen er p.t. uavklart, og vi kjenner ikke det fulle skadepotensialet, sier direktør Marianne Andreassen i pressemeldingen.

Det opplyses at saken er anmeldt i dag og at den videre etterforskningen er overlatt til politiet.