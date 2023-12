Forslaget ble vedtatt med stemmene fra regjeringspartiene, SV, Rødt, MDG, Venstre og Høyre. Kun Fremskrittspartiet stemte mot.

Selv om de fleste partiene på Stortinget stemte for ekstrabevilgningen, ble ord som ord som oppsiktsvekkende og bekymringsfullt brukt fra talerstolen da saken ble behandlet i Stortinget onsdag.

– At Nasjonal sikkerhetsmyndighet har tatt opp et lån på 200 mill. kroner med gråmarkedsbetingelser, og at dette hverken fanges opp av departementets kontroll, virksomhetens internkontroll eller Riksrevisjonens revisjon, reiser store spørsmål og er bekymringsfullt, mener samtlige av de andre partiene, kommer det frem fra finanskomiteens innstilling i saken.

Dette er saken 8. desember ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet har hatt en privat låneavtale på 200 millioner kroner i forbindelse med leie av et nytt bygg på Fornebu. Leieavtalen ble inngått 1. juni 2022.

Offentlige etater har ikke lov til å oppta lån. Driften skal finansieres med bevilgninger fra Stortinget. Bare Stortinget kan vedta at staten skal ta opp lån, ifølge Grunnloven.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av samme dag som avtalen ble kjent. Hun mener imidlertid at Justisdepartementet ble orientert om at NSM ville inngå en leieavtale med såkalt innebygd finansiering.

Regjeringen ba Stortinget bevilge 200 millioner kroner for å kunne innfri lånet. Bevilgningen ble vedtatt 20. desember.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå avtalen. Det ledes av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem. Rapporten skal være klar 1. mars.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har også innledet undersøkelser om saken.

FRR ville fryse avtalen

Som eneste parti gikk FRP i mot forslaget om den ekstra bevilgningen.

– Her dukker det opp ny informasjon hver eneste dag, og det er ingen helhetlig informasjon, sa FRPs medlem i finanskomiteen, Hans Andreas Limi fra talerstolen onsdag.

Han vil ha flere svar på bordet, og utforske handlingsrommet staten har overfor den private långiveren før beslutningen blir tatt.

– Jeg vil ikke at staten skal være en dårlig låntager, men her er faktum at det er undertegnet en avtale av noen uten fullmakt. Vårt forslag er at vi fryser denne avtalen før man gjør en så stor bevilgning, sa Limi.

Mehl må svare

Flere partier understreket at en godkjenning av økt bevilgning, på ingen måte skal forstås som at saken kan avsluttes. Mehl må svare på spørsmål ved flere andre anledninger, blant annet i Kontrollkomiteen.

Onsdag opplyste Justisdepartementet til NRK at Justisminister Emilie Enger Mehl har fått korona og derfor ikke kunne stille i Stortinget for å svare på kritikk om NSM-saken onsdag.

Ulovlig lån

Lånet som ble gitt av eiendomsselskapet Norwegian Property, strider mot en rekke lover og regler, blant annet Grunnloven.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av på dagen fredag 8. desember da den ulovlige låneavtalen på 200 millioner kroner ble kjent.

Riksrevisjonens gjennomgang viser at låneavtalen ikke er omtalt i årsrapporten eller regnskapstallene for 2022. NSM informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen.

Det til tross for at Riksrevisjonen mottok en uttalelse fra NSM-ledelsen i juni i år der de bekreftet å ha gitt all relevant informasjon for 2022-regnskapet.

NSM hadde i utgangspunktet et budsjett på 457 millioner kroner for 2024, men dette var 100 millioner for lite. Det kommer fram i et avgradert brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til NSM datert 24. november, melder TV 2.

I brevet oppsummerer departementet et krisemøte som ble holdt med NSM 1. november. I møtet ble departementet «informert om en forventet underdekning på 100 millioner kroner på virksomhetens budsjett for 2024».

Hvor stort NSMs 2024-budsjett til slutt blir, er ikke avklart.