Strammer inn på skjermbruk i barnehagen

– Forskning viser at små, uferdige barnehjerner bør ha svært begrenset skjermtid, sier Kari Nessa Nordtun i en pressemelding fra regjeringen.

Statsråden vil oppdatere rammeplanene for barnehagene, veilederen barnehageansatte bruker for å legge opp det pedagogiske opplegget, slik at det ikke lenger kan oppfattes som at bruk av digitale verktøy er pålagt eller nødvendig.

I dagens plan heter det at «personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer».

I januar i år kom regjeringen med nye skjermråd som sier at barn under to år bør unngå skjermbruk helt, og for barn mellom to og fem år bør bruken begrenses til en halvtime til én time, gjerne mindre. Barn under 12 år bør ikke ha tilgang til internett uten tilsyn, var anbefalingen.

Mer lesing

Nordtun vil i stedet at barnehagebarna skal bli lest for.

– Vi vet at mange barnehager gjør mye bra, men vi vet også at det er store forskjeller. Mitt mål er at lesing skal være en naturlig del av alle barns barnehagehverdag fra første dag, og at de blir lest for regelmessig sammen med trygge ansatte. Forskning viser at barn som blir lest for regelmessig, øker ordforrådet sitt markant sammenliknet med barn som ikke blir det, sier Nordtun.

Det er satt av 10 millioner kroner til flere bøker i barnehagene.