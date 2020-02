Strammer inn posisjonstilgangen. Nå kan Android 11 testes av utviklere

Google kom i går med den første «Developer Preview»-utgaven av Android 11. Denne kan foreløpig bare installeres på Pixel 2 og nyere enheter fra Google selv, i tillegg til å kjøres i Android Emulator i utviklerverktøyet Android Studio.

Nyhetene som nå demonstreres handler mest om endringer som får betydning for app- og enhetsutviklere. Det handler blant annet med ny funksjonalitet og nye muligheter knyttet til 5G, nye skjermformater, samtaleopplevelser, nevrale nettverk, sikkerhet og personvern.

Flere detaljer om dette er oppgitt i dette blogginnlegget.

Posisjonstilgang

Eksempel på engangstillatelse til enhetens posisjon i Android 11. Illustrasjon: Google

Nyhetene innen personvern handler primært om appenes tilgang til posisjonsdata. Mange apper har behov for posisjonsdata for å fungere optimalt, men de færreste trenger det hele tiden. I Android 10 kan brukerne velge at apper bare skal ha tilgang til posisjonen til enheten mens appene kjøres i forgrunnen. Alternativene er at en app ikke skal ha tilgang i det hele tatt, eller ha tilgang også når appen kjøres i bakgrunnen.

I Android 11 innføres et nytt valg, engangstillatelser. Velger brukeren dette, må appen be om tilgang hver eneste gang den kjøres. Den vil beholde tillatelsen så lenge den er synlig. Apper som kjører en kontinuerlig forgrunnstjeneste etter at tillatelsen er gitt, beholder tillatelsen også om bruken legger appen i bakgrunnen.

Dette gjelder for øvrig ikke bare posisjonen, men også sensitive tilganger, slik som kamera og mikrofon.

Dersom brukeren to ganger på rad nekter en app en tillatelse, får ikke appen spørre på nytt om dette så lenge den er installert på enheten.

Ny Google Play-policy

Google opplyser i et separat blogginnlegg at selskapet vil gjøre visse innstramninger også i app-markedsplassen Google Play. Selskapet skal gjennomgå alle apper, inkludert Googles egne, som ber om bakgrunnstilgang til posisjonen. Kun apper som virkelig har behov for slik tilgang, vil bli godkjent. Resten vil bli slettet fra Google Play, dersom ikke utviklerne endrer appene.

Dette vil skje gjennom en trinnvis prosess, men den absolutte fristen for eksisterende apper er den 2. november. Da må bakgrunnstilgangen til posisjon være godkjent av Google eller fjernet fra appen. Ellers fjernes appen fra Google Play.

Den 3. august er derimot fristen for nye apper. Ingen nye apper med bakgrunnstilgang til posisjonen kan distribueres gjennom Google Play etter denne datoen, dersom de ikke først har blitt godkjent av Google til å be om denne tillatelsen.

Dette tiltaket berører dermed også brukere med eldre Android-versjoner.