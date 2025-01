For å beskytte forbrukere mot identitetstyveri, har regjeringen innført nye regler som krever at du må fremlegge originalt og gyldig identitetsbevis, for eksempel pass eller norsk førerkort, eller elektronisk ID, som BankID, for å kjøpe kontantkort eller opprette mobilabonnement.

– Nå trygger vi norske forbrukere og gjør det vanskeligere å begå digital svindel. Tidligere har det vært for enkelt å opprette mobilabonnement i andre sitt navn, det gjør vi noe med nå, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i en pressemelding.

Tung peker på at digital svindel og ID-tyveri er et alvorlig samfunnsproblem.

En undersøkelse fra Respons Analyse, utført på vegne av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) viser at ni av ti nordmenn ble forsøkt svindlet via SMS, epost og telefoni i fjor.

– Med de nye reglene på plass er målet å redusere antallet ID-tyverier ved opprettelse av falske mobilabonnementer. Dette vil ikke bare beskytte enkeltpersoner, men også styrke tilliten til digitale tjenester i samfunnet, sier Kamilla Sharma, avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom. Nkom vil gjennomføre tilsyn for å sikre at aktørene sørger for lovpålagt ID-kontroll ved kjøp av mobilabonnement.