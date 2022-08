Strømmangel stopper Microsoft og Amazons datasentre i Irland

Strømmangel og strømbrudd gjør at Microsoft og Amazon trolig ikke vil bygge nye datasentre i Irland. Det skriver Engadget.

En sperreperiode på opprettelse av nye oppkoblinger fra det irske statseide elverket EirGrid betyr at Microsofts planlagte datasenter til 19,2 milliarder kroner (2 millioner euro) ikke blir noe av.

Irland huser i dag svært mange datasentre. Det går nå utover strømnettet og gjør at strømnettet er strukket til det ytterste. Det har ført til at Irske myndigheter i fjor sendte en advarsel om at hvis strømmangelen i landet fortsatte måtte de ty til planlagte strømbrudd frem til problemet var løst. Et planlagt Amazon-datasenter og to planlagte Microsoft-datasenter har som følge av dette ikke fått lov å koble seg opp mot det Irske strømnettet.

I en uttalelse sier Microsoft at de har blitt informert om at blokkeringen av nye oppkoblinger ikke skulle gå utover Microsofts planlagte datasenter. Det viste seg å ikke stemme.

– På tross av forsikringer, ser det ut som sperreperioden for datasentre i Dublin-området fortsatt opprettholdes, sier Microsofts Ciaran Colon til Irske myndigheter.