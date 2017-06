Har du noen gang lurt på hva du skal kjøpe i gave til din kjære, eller er en av dem som ikke liker å lete i mange butikker for å finne den perfekte gaven? To masterstudenter på UiO står bak en ny tjeneste som de hevder skal gjøre dette enklere.

Forskningsrådet deler ut 22 millioner

Forskningsrådet gir nå 22 prosjekter ledet av Masterstudenter en million hver for å videreutvikle forretningsideen sin. Beløpet fra Forskningsrådet skal brukes til å jobbe fulltid, og gjerne flere studenter sammen, til å videreutvikle forretningsideen sin. Utdanningsinstitusjonene stiller med mentor og bistår i tillegg med testfasiliteter, forskningsstøtte, arbeidsplass og hjelp til ulike aktiviteter i prosjektperioden. Midlene kommer fra STUD-ENT, en ordning som bidrar til at flere av de gode ideene fra utdannings- og forskningsinstitusjonene blir til nye produkter, tjenester og arbeidsplasser. Prosjektene kommer fra 10 ulike universitet og høgskoler over hele landet, fra Universitetet i Tromsø i nord til Universitetet i Agder i sør. (Kilde: Forskningsrådet)