Supermicro: – En ekstern granskning har ikke funnet bevis for planting av spionbrikker

En av verdens største produsenter av hovedkort, amerikanske Super Micro Computer, deler i dag resultatene fra en uavhengig granskning.

Det er ikke funnet uregelmessigheter noe sted, lyder konklusjonen.

Bloomberg Businessweek skrev i oktober at kinesisk etterretning har infiltrert verdikjeden for å plante ørsmå avlyttingsbrikker i hovedkort. Berørt var leveranser til nær tretti amerikanske foretak, inkludert Apple og Amazon, som begge har avvist påstandene.

Supermicro har også hele veien benektet innholdet i Bloomberg-saken, som har rystet selskapets aksjekurs og renommé.

I kjølvannet hyret de inn bistand fra det globale etterforskningsfirmaet Nardello & Co, som har testet et utvalg hovedkort både i produksjon og eldre utgaver solgt til Apple og Amazon, skriver Reuters nå.

– Fant absolutt ingen ting etter en grundig granskning

Nardello & Co. skal også ha gransket programvaren og designfiler uten å finne spor verken av uautoriserte komponenter eller «signaler som blir sendt ut».

– Rapportene i media har feilaktig påstått at onde krefter plantet spionbrikker eller annet utstyr i våre produkter i produksjonsprosessen. Etter grundige undersøkelser og en lang rekke funksjonelle tester fant de absolutt ingen bevis for onde komponenter i våre hovedkort, konstaterer Supermicro i et åpent brev til kundene.

Kunngjøringen tirsdag er signert toppsjef Charles Liang og to andre direktører. De viser til at granskningens konklusjon er som ventet.

– Som vi har uttalt gjentatte ganger siden disse påstandene dukket opp, så har ingen myndigheter noen gang informert oss om funn av ondsinnede komponenter i våre produkter. Ingen kunder har heller noen gang informert oss om slike funn, og vi har heller aldri selv sett noen beviser for det i våre produkter.

Bloomberg står på sitt

Bloomberg Businessweek har tidligere sagt at de står fast ved det de har skrevet, og gjentar det i sin omtale av dagens kunngjøring. Bloomberg hevder i den opprinnelige saken at de har 17 kilder som bekrefter historien.