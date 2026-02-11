Vil ha statlig eid nasjonal sky

Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og SV ber regjeringen om fortgang i arbeidet med et statlig eid alternativ til utenlandske datalagringstjenester.

De mener regjeringen har somlet i flere år med å lage en statlig eid og drevet skytjeneste, etter at det i 2021 ble vedtatt å få på plass en slik tjeneste.

For drøyt to år siden ble det kjent at regjeringen vil kjøpe inn tjenestene fra en kommersiell leverandør, til tross for råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet om å opprette en statlig eid og drevet skytjeneste, skriver de tre organisasjonene i en epost til NTB. De mener beslutningen fra november 2023 må gjøres om.

– Avhengigheten av amerikanske IT-systemer i det offentlige innebærer en alvorlig og uholdbar risiko for norsk suverenitet, rettssikkerhet og beredskap, heter det i forslaget.

En nasjonal exit-strategi for utfasing av store internasjonale kommersielle IT-plattformer, er blant tiltakene SV ber regjeringen få på plass.

Sa nei til statseid sky

Prosjektet Nasjonal sky, som var gjennom en omfattende utredning i 2022 og 2023, anbefalte at Norge utviklet både en statlig driftet og eid sky, og en kommersiell sky. Det mente regjeringen ble i overkant.

De ønsket seg ikke en statlig eid og driftet sky, med en merkostnad på i overkant av seks milliarder kroner. Høsten 2023 fikk NSM i oppdrag å starte forprosjektet, basert på kommersielle løsninger.

Siden har det vært forholdsvis stille fra prosjektet, til kritikk fra både opposisjon og ekomsikkerhetsutvalget. I statsbudsjettet 2026 var det likevel satt av penger til et forprosjekt.

Vil ha omkamp

SV fremmet onsdag et representantforslag om å få fortgang i arbeidet med en nasjonal skytjeneste og sikre at den blir statlig eid og drevet

– Det burde være enighet om at noe så grunnleggende som offentlig data og informasjon ikke overlates til kommersielle selskaper, spesielt ikke når vi ser hvordan teknologigiganter prøver å påvirke folk, valg og demokratiske prosesser for egen vinning, sier SV-leder Kirsti Bergstø og legger til at spørsmålet «handler i bunn og grunn om sikkerhet og infrastruktur».

NTL-leder Kjersti Barsok sier offentlig sektor gjennom sine systemer i dag er veldig avhengig av utenlandske aktører.

– I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, er det ekstra viktig å sikre den digitale suvereniteten vår gjennom en egendriftet statlig skytjeneste, sier hun.

Her er forslaget 1. Stortinget ber regjeringen fastsette digital suverenitet som et overordnet mål i Norges digitaliseringsstrategi.

2. Stortinget ber regjeringen sikre oppretting av en nasjonal skytjeneste som eies og driftes av det offentlige for lagring av data, og som et offentlig arbeidsverktøy.

3. Stortinget ber regjeringen utvikle en konsesjonsordning for innsamling, bruk og lagring av både offentlige data og persondata for kommersielle aktører. En slik konsesjonsordning må

fastsette krav til hvilke data som kan brukes, til hvilke typer formål, hvor og hvordan de lagres, og om og hvordan de kan deles med ulike tredjeparter.

4. Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal exit-strategi for utfasing av store internasjonale kommersielle IT-plattformer, slik som Microsoft 365, i statsforvaltningen og i virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner, slik danske myndigheter gjør, med sikte på overgang til nye systemer fortløpende i løpet av 2026.

5. Stortinget ber regjeringen redegjøre for hvordan de bedre vil følge opp GDPR og sikre at sensitive og samfunnskritisk informasjon om innbyggere, utelukkende skal behandles i løsninger som er under norsk eller europeisk jurisdiksjon.

6. Stortinget ber regjeringen redusere leverandørlåsing ved å utarbeide regler for offentlig innkjøp som bruker åpne standarder, åpen kildekode med universell utforming og muliggjør

operabilitet i offentlig sektor.

7. Stortinget ber regjeringen styrke og videreutvikle interkommunale samarbeid og oppgavefellesskap som utvikler digitale løsninger for offentlig sektor, basert på åpne kildekoder og standarder.

8. Stortinget ber regjeringen gjøre nødvendige grep for å samarbeide tettere med nordiske og europeiske land om felles digitale løsninger og beredskap, hvor åpne kildekoder og digital suverenitet over digital infrastruktur er førende for samarbeidet. Kilde: SV Vis mer

Kan gi forsinkelser

Ettersom marsordren inn i forprosjektet for Nasjonal sky var å bruke kommersielle løsninger, vil en ny beslutning om statlig eid sky nok gi store endringer i prosjektet og kan føre til ytterligere forsinkelser.

Samtidig har den geopolitiske situasjonen det siste året gitt mer debatt om digital uavhengighet. Også NSM er klar i rådene

– Det er vår anbefaling at man får i større grad nasjonal kontroll, nasjonal suverenitet, og at vi utvikler nasjonal skyløsning for det. Det handler også om å se ut etter alternativer i Europa, og om det er muligheter for å bygge løsninger med samarbeidende land i tillegg til amerikanerne, eller bruke løsninger som disse landene har. Jeg har ikke noen bedre løsning enn det, sa NSM-direktør Arne Christian Haugstøyl til Digi tidligere i februar.

Han snakket om det han kaller konsentrasjonsrisiko vet at så mange tar i bruk noen få eller én amerikanske skytjeneste fra scenen da han la frem Nasjonal sikkerhetsmyndighet sin risikovurdering for 2026,



– Utover det, hva mener du er løsningen for virksomheter som opplever at de ikke har råd eller nok kompetanse til å gjøre noe med avhengighetene sine til amerikanske skytjenester?



– Det er en grunn til at man lener seg så tungt på en eller noen skylløsninger. Det handler litt om manglende gode alternativer, så ærlig må vi være, svarte Haugstøyl.



– Hva er status for Nasjonal sky nå?



– Det er et prosjekt som man er i gang med, der det har kommet noen midler til å se på dette. Men jeg sitter ikke nå med en sånn nøyaktig status på hvor arbeidet står. Men dette er fokus hos regjeringen, og vi har aksjer i det arbeidet på sikkerhetssiden, svare Haugstøyl.