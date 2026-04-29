IT-politikk

SV vil ​straffe teknologiselskaper som tillater voldelige kulter

​SV vil straffe teknologiselskaper som tillater voldelige kulter som 764-nettverket å operere på plattformene deres. Nå har de fremmet forslag for Stortinget.

Mirell Høyer-Berntsen (SV) mener sier situasjonen i sosiale medier er uutholdelig.
Mirell Høyer-Berntsen (SV) mener sier situasjonen i sosiale medier er uutholdelig. Foto: Cornelius Poppe / NTB
NTB
29. apr. 2026 - 07:19

– Det er helt uutholdelig hva barna våre eksponeres for på nett, gjennom blant annet det ekstremistiske og voldelige 764-nettverket som får barn og unge til å utøve selvskading og selvmord. Sånt kan vi ikke tillate at barn og unge eksponeres for, sier Mirell Høyer Berntsen, familiepolitisk talsperson i SV i en epost til NTB.

Hun snakker om voldelige kulter som 764-nettverket som Aftenposten skrev om i starten av mars. På det tidspunktet ble det i Norge etterforsket minst sju saker knyttet til nettsekten. Bare måneder før var antallet null.

– Dette er ondskap på et helt nytt nivå, sa politiadvokat Ole Kristian Holtsmark i Oslo politidistrikt.

– Sadistisk utnyttelse av barn

Aftenpostens sak beskriver 764-nettverket som en sadistisk nettsekt, der barn ikke bare blir presentert for blodige bilder og filmer – men også hvordan barna blir styrt av nettsekten til å gjøre grusomme ting, både på seg selv og andre.

– Dette er sadistisk utnyttelse av barn. Dette er handlinger ingen normale mennesker noen gang ville trodd at noen kom til å gjøre på nett, sier John Shehan, direktør i National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) til avisen. Selskapet bekjemper seksuell utnyttelse av barn og spredning av overgrepsmateriale på nett.

Tirsdag fremmet SV forslag i Stortinget om å straffe teknologiselskaper som tillater slike nettverk å operere. De viser til at det i senere år har vokst fram en rekke voldelige og ekstremistiske digitale nettverk som opererer på tvers av sosiale medier og digitale plattformer, blant annet Discord, Telegram, Snapchat, Tiktok og Instagram.

– Uutholdelig

Berntsen sier situasjonen i sosiale medier er uutholdelig.

– Jeg vet at mange foreldre har blitt helt forferdet av å se sakene om 764-nettverket den siste tiden, det er klart at vi på Stortinget da må ta grep, for det kan ikke være opp til foreldrene å bekjempe disse morbide nettverkene, sier Berntsen.

SV skriver i sitt forslag at teknologiselskapenes samfunnsansvar ikke står i forhold til den faktiske makten de besitter over informasjonsflyt, oppmerksomhet og barns digitale liv. Berntsen mener regjeringen må tørre å ta opp kampen mot teknologigiganter som tjener på at skadelig innhold spres.

Partiet er klar på at dersom ikke teknologimilliardærene klarer å påse at barn har det trygt på plattformene deres, må de straffes så det koster.

