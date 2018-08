Når oppdaterte du sist fastvaren til blekkskriveren? Nå kan det uansett være på tide. I alle fall dersom du har en skriver levert av HP.

HP kom i forrige uke med en kritisk sikkerhetsoppdatering til flere hundre av selskapets blekkskrivere, inkludert serier som PageWide, DesignJet, DeskJet, Envy, OfficeJet og PhotoSmart.

Sikkerhetsoppdateringen fjerner to alvorlige sårbarheter som begge kan åpne for fjernkjøring av vilkårlig, ondsinnet kode bare ved å sende en spesielt utformet fil til skriveren. En slik fil kan forårsake en overflytsfeil i enten stacken eller en statisk buffer.

HP kunngjorde nylig at selskapet for en tid tilbake åpnet et begrenset dusørprogram hvor selskapet utbetaler inntil 10 000 dollar for funn av sårbarheter i selskapets skrivere. Det er ikke oppgitt om de aktuelle sårbarhetene har blitt funnet som følge av dette programmet.

To installasjonsmetoder

Avhengig av skrivermodellen, er det flere måter å installere den nødvendige fastvareoppdateringer på. På mange kan dette gjøres direkte fra kontrollpanelet på skriveren, så lenge den er koblet til et nettverk.

Eventuelt kan man laste ned fastvareoppdateringen ved å gå til siden for programvare- og drivernedlastinger, velge den aktuelle skriveren og deretter finne fastvareoppdateringen under overskriften «Firmware».

Begge framgangsmåter er nærmere forklart på denne siden.