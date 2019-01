Svært sentral internett-pioner døde i romjula

Internett er ikke oppfunnet av én person. Wikipedia lister mer enn 30 personer som på hver sine områder har vært sentrale for å gjøre internett til det det er i dag. Fire blir likevel ofte utpekt som grunnleggerne, nemlig Robert «Bob» Kahn, Vintont «Vint» Cerf, Leonard «Len» Kleinrock og Lawrence «Larry» Roberts, på grunn av deres arbeid med forløperen til internett, nemlig ARPANET

I romjula, den 26. desember, døde Larry Roberts av hjerteinfarkt, 81 år gammel.

Roberts ble i 1966 sjefsforsker ved daværende ARPA (Advanced Research Projects Agency) og var den første lederen for teamet som designet og utviklet ARPANET. Han var blant annet inspisert av det teoretiske arbeidet som Kleinrock hadde gjort innen pakkesvitsjing.

Roberts avgjorde at elementene i ARPANET skulle ha en distribuert layout, framfor et sentralisert system, og at dataene skulle splittes opp i små deler, pakker, før de startet på reisen til bestemmelsesstedet.

Mellom september og desember 1969 ble de fire første datamaskinene koblet til ARPANET.

Til 1973

Da Roberts forlot ARPA 1973 for å etablere Telenet – som stod bak verdens første allment tilgjengelige, pakkesvitsjede nettverk – var ARPANET blitt utvidet til 23 tilknyttede datamaskiner.

Roberts overlot da ansvaret for forskningsarbeidet med ARPANET til Cerf og Kahn, som i årene som fulgte utviklet protokollene Transmission Control Protocol og Internet Protocol (TCP/IP), som har vært avgjørende for å kunne koble sammen nettverk (altså «internetting»).

Omtrent slik så ARPANET ut da Larry Roberts forlot ARPA i oktober 1973. NORSAR i Norge var da nylig blitt tilknyttet nettverket. Illustrasjon: California State University, Dominguez Hills

ARPANET tok først i bruk TCP/IP den 1. januar 1983, og av mange regnes dette som fødselsdagen til internett.

Roberts forlot Telenet i 1980 og var i ettertid involvert i flere selskaper hvor han drev med utvikling av ATM-basert (Asynchronous Transfer Mode) nettverksutstyr med avansert Quality of Service (QoS) og flytkontroll.

I en kort tale i forbindelse med at han ble inkludert i Internet Hall of Fame i 2012, sa Roberts at vi kan og bør forbedre tjenestekvaliteten på internett dramatisk, noe som ikke har skjedd. Han sa også at han mener at det er nettverket, og ikke den enkelte datamaskin, som bør ta seg av sikkerhetsarbeidet på internett.

– Datamaskinene er fullstendig sårbare og vil alltid være det. Vi taper denne kampen da det oppdages sikkerhetsfeil raskere enn vi greier å rette dem. […] I nettverket ser vi all trafikken, alle bot-ene og tjenestenekt-trafikken, lenge før det berører noen, sa Roberts.

Roberts har skrevet en omfattende kronologi over utviklingen av ARPANET og senere internett. Den er tilgjengelig her.

I 1978 skrev Roberts en artikkel om hvordan utviklingen av pakkesvitsjing ved ARPA skjedde. Der nevner han arbeidet til flere personer som var viktig motivasjon for hans eget nettverksprosjekt, blant annet Paul Baran ved Rand Corporation, Donald Davies ved National Physical Laboratory i Storbritannia og sin forgjenger ved ARPA, Joseph C. R. Likclider.

Samtlige er omtalt i artikkelen «Drømmemaskinen» av Arild Haraldsen, som digi.no publiserte i 2002.