Abonner
Forbrukerteknologi

Sveits vurderer forbud mot sosiale medier for barn

Et forbud må til for å hindre at barn får adgang til skadelig innhold, mener innenriksministeren.

Sveits vurderer å følge Australias eksempel og nekte barn å benytte sosiale medier.
Sveits vurderer å følge Australias eksempel og nekte barn å benytte sosiale medier. Foto: Colourbox
NTB
22. des. 2025 - 07:07

Sveits vurderer å gjøre som Australia og innføre forbud mot sosiale medier for barn, sier innenriksminister Élisabeth Baume-Schneider.

Australia ble først i verden med å nekte barn under 16 år tilgang til sosiale medier og plattformer som Tiktok, Youtube, Instagram og Facebook.

Debatten pågår nå også i EU, og Sveits vurderer å følge Australias eksempel, sier innenriksminister Élisabeth Baume-Schneider.

– Debatten i Australia og EU er viktig. Den bør også tas i Sveits. Jeg er åpen for et forbud, sier hun.

Et slikt forbud må til for å hindre at barn får adgang til skadelig innhold, og det er også et ledd i å bekjempe algoritmer som utnytter unge menneskers usikkerhet, mener Baume-Schneider.

Teknologiselskapene er ikke begeistret over det økende kravet om å nekte mindreårige adgang til deres plattformer, og Australias høyesterett skal nå ta stilling til et krav fra Reddit om å oppheve forbudet.

Å innføre obligatorisk alderskontroll for å sikre at brukerne er over 15 år, er ikke svaret, mener Tekna.
Debatt

Aldersgrenser gir mer makt til teknologi­selskapene

ForbrukerteknologiJuss og samfunn
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.