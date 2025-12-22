Sveits vurderer forbud mot sosiale medier for barn

Sveits vurderer å gjøre som Australia og innføre forbud mot sosiale medier for barn, sier innenriksminister Élisabeth Baume-Schneider.

Australia ble først i verden med å nekte barn under 16 år tilgang til sosiale medier og plattformer som Tiktok, Youtube, Instagram og Facebook.

Debatten pågår nå også i EU, og Sveits vurderer å følge Australias eksempel, sier innenriksminister Élisabeth Baume-Schneider.

– Debatten i Australia og EU er viktig. Den bør også tas i Sveits. Jeg er åpen for et forbud, sier hun.

Et slikt forbud må til for å hindre at barn får adgang til skadelig innhold, og det er også et ledd i å bekjempe algoritmer som utnytter unge menneskers usikkerhet, mener Baume-Schneider.

Teknologiselskapene er ikke begeistret over det økende kravet om å nekte mindreårige adgang til deres plattformer, og Australias høyesterett skal nå ta stilling til et krav fra Reddit om å oppheve forbudet.