Svensk kjempe med nok et oppkjøp i Norge

– Både Nordlo og Netsense er sterke aktører innen brukernær IT, og nå får Nordlo forsterkninger på flere ulike plan, sier norgessjef i Nordlo Geir Sandaker i en pressemelding.

Nordlo ble etablert i 2018 gjennom en sammenslåing av svenske Zetup, Office IT-Partner, Dicom og norske IT Total, og de driver rådgivning innen skytjenester, infrastruktur og digitalisering.

Totalt har Nordlo-gruppen 850 ansatte på 46 kontorer i Sverige og Norge og en omsetning på 1,9 milliarder kroner.

Men målet er å bli større.

− Aggressive vekstplaner

Den planlagte ekspansjonen startet i 2019 via oppkjøp av selskapet IT Total i Vennesla. I 2020 kjøpte Nordlo bergenselskapet Lerøen Datapartner.

Høsten 2022 kjøpte de opp Fana Data i Bergen.

− Nordlo har aggressive vektsplaner for Norge, sa Sandaker den gang.

Fra før har Nordlo kontor i Bergen, Haugesund, Sarpsborg og Vennesla. Nå kommer nok et selskap, med 13 ansatte i Skien.

Lokal forankring

Sterk lokal forankring har vært viktig for Nordlo. Med det nye Skiens-kontoret vil de være tilgjengelige i nok et område, både for gamle og nye kunder.

− Netsense er sterke innen offentlig sektor og har lang erfaring med offentlige anskaffelser, noe som utfyller oss bra. Dessuten har de en sterk posisjon innen den hurtig voksende grønne energisektoren, sier Sandaker.

Netsense tror oppkjøpet vil gi dem stabilitet og flere muligheter.

– Som IT konsulenter er vi der for å sørge for at kundene våre kan gjøre sin jobb mer effektivt. Nå kommer vi til å kunne gjøre det i enda større grad takket være et bredere kompetansenettverk, mer gjennomarbeidede produkter og et bredere tjenestetilbud, sier Bjørn Wold Pedersen, tidligere daglig leder i Netsense.

Nå går han inn i rollen som daglig leder for Nordlos virksomhet i Skien.