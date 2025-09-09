Abonner
Forbrukerteknologi

Svenskene forbyr mobiltelefoner i grunnskolen fra neste år

Fra og med skolestart i 2026 innføres det nasjonale forbudet mot mobiltelefoner i den svenske grunnskolen, melder Sveriges Radio.

Elever i den svenske grunnskolen må snart legge fra seg mobilen i skoletida.
Elever i den svenske grunnskolen må snart legge fra seg mobilen i skoletida. Foto: Lise Åserud/NTB
NTB
9. sep. 2025 - 13:13

Den svenske regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna varslet om forbudet allerede i 2023, og nå er det altså klart når forbudet trer i kraft.

Elevene i første til niende klasse får verken bruke mobiltelefon i skoletimene eller friminuttene. Men det åpnes for at rektorer kan gi individuelle unntak fra forbudet. Forbudet skal også gjelde i skolefritidsordningen.

Det er satt av 95 millioner svenske kroner i neste års statsbudsjett for å muliggjøre innføringen, skriver Sveriges Radio.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Defendable AS
Vurderer dere å bruke ekstern SOC? Dette må dere tenke på
Bærum sykehus er et av mange sykehus som ble rammet av feilen.
Les også:

Journalkollaps var menneskelig feil

Forbrukerteknologitelekom
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
IKT Valdres IKS
Daglig leder
Norsk filminstitutt
Prosjektleder digital utvikling og kunstig intelligens
Statens vegvesen
Techleads / seniorutviklere
Norconsult AS
Frontend-utvikler
Kripos
Spesialetterforsker innen datakriminalitet
DNV
Software Developer
Stortinget
Ingeniør / Senioringeniør FDVU og dokumentasjon
En tjeneste fra