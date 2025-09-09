Svenskene forbyr mobiltelefoner i grunnskolen fra neste år

Den svenske regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna varslet om forbudet allerede i 2023, og nå er det altså klart når forbudet trer i kraft.
Elevene i første til niende klasse får verken bruke mobiltelefon i skoletimene eller friminuttene. Men det åpnes for at rektorer kan gi individuelle unntak fra forbudet. Forbudet skal også gjelde i skolefritidsordningen.
Det er satt av 95 millioner svenske kroner i neste års statsbudsjett for å muliggjøre innføringen, skriver Sveriges Radio.
Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Vurderer dere å bruke ekstern SOC? Dette må dere tenke på
Les også:
Journalkollaps var menneskelig feil