Svenskene forbyr mobiltelefoner i grunnskolen fra neste år

Den svenske regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna varslet om forbudet allerede i 2023, og nå er det altså klart når forbudet trer i kraft.

Elevene i første til niende klasse får verken bruke mobiltelefon i skoletimene eller friminuttene. Men det åpnes for at rektorer kan gi individuelle unntak fra forbudet. Forbudet skal også gjelde i skolefritidsordningen.

Det er satt av 95 millioner svenske kroner i neste års statsbudsjett for å muliggjøre innføringen, skriver Sveriges Radio.

