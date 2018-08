Svenskene har gått på milliardsmell. Snart går de i gang med tilsvarende IT-prosjekt her hjemme

Sverige er i gang med å fornye sitt signalanlegg for jernbanetrafikk. Det har ikke gått helt etter planen. Utviklingskostnadene for programvaren i prosjektet har nesten tredoblet seg fra budsjettet i 2010. Det skriver Computersweden.

Den totale overskridelsen av prosjektet ligger på drøyt to milliarder kroner. Den svenske riksrevisjonen er redd for at kostnadene kommer til å fortsette å løpe.

ERTMS

Det er EU-signalsystemet, European Rail Traffic Management System (ERTMS), som står for den største kostnadsoverskridelsen. Systemet skulle forsvenskes, og det har kostet skjorta.

I utgangspunktet skulle signalsystemet koste 1,2 milliarder svenske kroner, men sluttkostnaden ser ut til å lande på rundt 2,9 milliarder kroner.

– Kostnadene har kommet til mens prosjektet har utviklet seg, og de kommer nok til å øke ytterligere, sier Erik Trollius i Riksrevisjonen til Computersweden.

Han har hatt ansvaret for granskningen som Riksrevisjonen har brukt rundt ett år på å gjennomføre.

Nye krav fra EU

Det anslås at rundt 40 prosent av de økte kostnadene skyldes nye spesifikasjoner fra EU.

– Derfor kan man ikke legge hele kostnadsoverskridelsen på Trafikkverket (tilsvarende norske Banenor journ.anm.), sier Trollius til den svenske IT-avisen.

Riksrevisjonen peker på at Trafikkverket ikke har hatt et godt nok bilde av prosjektet før de gikk i gang.

De har heller ikke hatt god nok utprøvingsperiode før de tok prosjektet ut i stor skala. Dermed har Trafikkverket møtt på problemer de burde klart å forutse, konstaterer Riksrevisjonen.

Det konkluderes også med at Trafikkverket ikke har hatt nok erfaring med denne typen prosjekter, før de gikk i gang med utviklingen.

For mye rom for tolkning

Den svenske Riksrevisjonen bemerker allikevel at EUs krav til systemet har gitt for mange rom for tolkning, og at dette må ta stor del av skylden for milliardsmellen.

– Det er ikke urimelig at det kan bli høyere kostnader i et så stort prosjekt, med så mange parametere. Utviklingen har vært kompleks, og vi har derfor ikke klart å overholde budsjettet, sier pressesjef Bengt Olsson i Trafikkverket til den svenske IT-avisen.

Kunne vært mer presise

– Vi har dyktige mennesker på IT-siden som gjør gode vurderinger, og vi vil revidere dette arbeidet så godt det lar seg gjøre.

– Det finnes sikkert steder der vi kunne være enda mer presise, men når vi utvikler helt nye systemer, finnes alltid den risikoen.

ERTMS skal også innføres i Norge. 4 200 kilometer med toglinjer skal få oppgraderte signalsystemer. Styringssystemer som baserer seg på gammeldagse releer fra 50-tallet skal byttes ut med toppmoderne IT-systemer.

Skal bruke 20 milliarder i Norge

Prosjektet vil koste 20 milliarder kroner, og regningen sendes norske skattebetalere.

I 2016 tok norsk jernbane for første gang i bruk det europeiske programvarebaserte signalsystemet (ERTMS) – på strekningen Sarpsborg - Ski. Det har fungert som et pilotprosjekt, og nå mener Bane Nor de klare for å gå i gang med en fullskala løsning.

Prosjektet vil komme skikkelig i gang i 2022–23 en eller annen gang.

Bedre opplevelse

– Når vi bygger ut IT-systemene på jernbanen, er det tre målgrupper vi ønsker å nå. For det første vil alle som jobber med infrastrukturen få enkel tilgang til oppdatert elektronisk dokumentasjon.

– For det andre har Jernbaneverket allerede fjernet mye papirarbeid for ansatte i togselskapene ved at de får opp nødvendig informasjon på bærbare dataenheter.

– For det tredje vil togpassasjerene få langt bedre opplevelse ved at de på ulike måter får mer oppdatert informasjon om sitt tog. Summen av dette blir den digitale jernbanen, sammenfatter signal- og teledirektør Sverre Kjenne til eget nettsted.