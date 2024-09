Den svenske regjeringen har avvist et forslag fra MSB om å bygge nytt eget nødnett for 11,2 milliarder kroner. MSB står for «Myndigheten för samhällsskydd och beredskap». Omtrent tilsvarende Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge.

I stedet har MSB nå fått i oppdrag å hente anbud fra eksisterende infrastruktur hos teleoperatørene i Sverige og benytte disse til det kommende blålysnettet i Sverige, skriver Telekomnyheterna.

Sjefredaktør Mats Roesgaard Sjödin i Telekomnyheterna skriver i en kommentar at det kommer til å ta tid før Rakel G2 (generasjon to) er på plass. Han konstaterer at man kan håpe at byggingen av en mellomgenerasjon nødnett, kalt Rakel 1,5, forhåpentligvis kommer i gang i vinter. Dette innkjøpet startet tilbake i 2021.

Lang ventetid

– Spørsmålet er hvor lenge vi kommer til å vente på G2-nettet med tanke på at anbudene på generasjon 1,5 startet i 2021 og at løsningen fortsatt ikke er i gang, sier Sjödin.

Regjeringens forslag i budsjettet er å tildele MSB litt over to milliarder kroner for å starte arbeidet med Rakel generasjon G2. MSBs sjef for Rakel, Ronny Harpe, sier til Telekomnyheterna at de er fornøyd med å kunne sette i gang arbeidet med neste generasjon nødnett. Og at deres forslag hele tiden har bygd på en hybridløsning, et eget nett i kombinasjon med innkjøp fra en eller flere kommersielle operatører.

Fra før har myndighetene bestilt kjernenett for Rakel fra Ericsson og radioaksess fra Telia. Neste steg er å søke om frekvensene som ligger reservert for myndighetsbruk.