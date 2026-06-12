Sverige: Anbefaler 13-årsgrense for smarttelefon

Barn bør ikke få smarttelefon før de fyller 13 år, mener den svenske folkehelsesjefen Olivia Wigzell.

90 prosent av alle svenske tiåringer har smarttelefon i dag, men Wigzell håper denne utviklingen vil snu.

Anbefalingen om å vente til barnet er tenåring, kan føre til et normskifte, mener hun.

– Dette kan ses som en støtte for foreldrene å ha en felles veiledning å forholde seg til, sier hun.

– Fortrenger lek

Det er en rekke fordeler med å utsette bruken av smarttelefoner, mener Wigzell, som lister opp:

Det kan redusere risikoen for skadelig innhold, skadelige kontakter, avhengighetsskapende bruk, søvnproblemer og negativ påvirkning på mental helse.

Mobiltelefonen fortrenger også lek, sosialisering og skolearbeid.

I april fikk folkehelsemyndighetene i oppdrag av regjeringen å undersøke når barn tidligst bør få sin egen smarttelefon. I undersøkelsen har fordelene – som kommunikasjon, underholdning og at mobilen er en praktisk måte å holde kontakt på – blitt veid opp mot ulempene.

Ulempene veide tyngre, ikke minst fordi forskning har vist at mobiltelefonbruk har forårsaket dårligere og mindre søvn, lød konklusjonen.

– Bra Sverige følger Norge

– Sverige følger etter Norge, og det er bra! Sammen med helseminister Vestre presenterte jeg oppdaterte skjermråd ved årsskiftet, sier barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) i en kommentar til NTB.

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Hun mener rådene bidrar til økt trygghet for barn og unge.

Skjermrådene er en viktig støtte for foreldre, mener hun.

– Skjerm og algoritmer må ikke få overta barndommen. Jeg anbefaler foreldre å utsette kjøpet av smarttelefon til barna begynner på ungdomsskolen, skjermrådene er tydelige på at barn under 13 ikke bør være alene på internett, sier Vågslid.

Bekymret for bruk i gjengrekruttering

En delrapport om oppdraget er nå overlevert til Sveriges sosialminister Jakob Forssmed (Kristdemokraterna). Han framhever at smarttelefonen også har spilt en rolle når det gjelder gjengrekruttering.

Politiet beskriver et tydelig skille før og etter at smarttelefonen gjorde sitt inntog, ifølge sosialministeren.

Den er i bunn og grunn grunnlaget for en infrastruktur og planlegging av forferdelige forbrytelser der barn blir brukt og utnyttet som forbruksvarer, sier han.

På spørsmål om hva foreldre som allerede har gitt barna sine en smarttelefon, bør gjøre, sier Forssmed at han forstår at det er en vanskelig situasjon.

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– Man kan ta fra barnet smarttelefonen, det har man støtte for å gjøre. Men man kan også gå sammen med andre foreldre og komme til enighet, sier han.

Hvis det ikke er realistisk, tror jeg det er en god mulighet å fjerne all smarttelefonfunksjonalitet fra telefonen, så langt det er mulig. Men det er vanskelig å navigere og har vist seg å ikke fungere etter hensikten, legger han til.