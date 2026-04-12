Vi lærer barn å sykle, men ikke digital dømmekraft

Kunstig intelligens, algoritmer og massiv datainnsamling preger allerede barns digitale hverdag. Likevel handler store deler av debatten fremdeles om skjermtid og aldersgrenser for sosiale medier. Den diskusjonen treffer bare deler av problemet.

Den største utfordringen er mangelen på kompetanse om personvern, informasjonssikkerhet og digital kildekritikk. Dette gjelder ikke bare barna. Det gjelder også voksne som skal lære dem opp.

Personvern som ryggmargsrefleks

Barn tar mange små valg i løpet av en dag. Noen tar de uten å tenke seg om, andre fordi de har lært det. De ser seg for før de sykler ut i veien. De pusser tennene om kvelden. Gode vaner er innøvd over tid, fordi vi voksne har lært dem hvorfor det er viktig.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Norges viktigste møteplass for datasenterbransjen er live – og presset har aldri vært høyere

Slik bør det også være i den digitale verden. Hver gang barn bruker en app, et spill eller sosiale medier, tar de valg som påvirker hva de deler og hvilke spor de legger igjen. Et barn som trykker «godta alle vilkår», tar et personvernvalg, uten nødvendigvis å forstå hva det betyr.

Mens barn tidlig lærer å passe seg i trafikken, får mange lite opplæring i hva som skjer når de bruker digitale tjenester. De må lære hvordan opplysninger samles inn og brukes videre – og hvordan informasjon kan manipuleres. Spesielt nå med den økende bruken av kunstig intelligens.

Målet må være at kunnskap om personvern er like innøvd som å stoppe ved rødt lys. Som en ryggmargsrefleks.

Fra forbud til kompetanse

Det er ikke et spørsmål om god eller dårlig teknologi, men om barn får kompetansen til å håndtere den, mener Kjersti Wilson (t.v.) og Stine Spånem Eliassen. Foto: Konsilito

Barn er allerede en del av den digitale virkeligheten. Digitale plattformer brukes i barnehagen og på skolen, skolearbeid leveres digitalt, og kommunikasjon med venner skjer gjennom stadig nye tjenester.

Regjeringen har foreslått en aldersgrense på 15 år for sosiale medier. Norge er ikke alene. Frankrike la i januar frem et tilsvarende lovforslag som de håper vil tre i kraft før skolestart til høsten. Dette er viktige tiltak som kan skjerme barn mot skadelig innhold. Men de lærer ikke barn å forstå det de faktisk møter.

Samtidig endrer kunstig intelligens hele informasjonslandskapet. Generativ KI kan produsere tekster, bilder og videoer som fremstår troverdige, men som er feil eller manipulerte. For barn og voksne blir det stadig vanskeligere å skille fakta fra desinformasjon. En aldersgrense løser ikke det problemet.

Skjerming alene er ikke nok

De siste årene har en stadig større foreldrebevegelse arbeidet for en «smarttelefonfri barndom». Bekymringen er forståelig. Men å utsette er ikke det samme som å løse problemet. Spørsmålet er ikke om teknologien er god eller dårlig, men om barn får kompetansen til å håndtere den.

God digital dømmekraft bygges over tid. Behovet starter allerede på barneskolen, når barna jobber på nettbrett. Å utsette tilgangen uten å bygge kompetansen forskyver problemet til et tidspunkt der barna har mindre kontakt med voksne og er vanskeligere å veilede.

Fagpersoner og foreldre trenger kompetanse

Kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet må få langt større plass i utdanningen av lærere, barnehagelærere og andre som jobber tett med barn. Det er et tydelig hull at dette ennå ikke er en systematisk del av utdanningsforløpene. Når fagpersoner mangler kompetanse, er det barna som bærer risikoen.

Det finnes gode initiativer å bygge videre på. KS har utviklet veiledning og verktøy for personvernvurderinger (DPIA) som gir kunnskap om personopplysninger og konkrete rammer for vurdering av digitale løsninger i skolen. At Datatilsynet nylig har avdekket bruk av gratisapper uten nødvendige vurderinger ved flere skoler, viser likevel at det gjenstår mye. Kompetanse må også nå ut til alle som jobber med barn, ikke bare de med særskilt ansvar for digitale løsninger.

Foreldre spiller også en avgjørende rolle, men i dag er det i stor grad opp til den enkelte å skaffe seg kunnskap. Skal barn utvikle god digital dømmekraft, må foreldre få reelle opplæringstilbud, ikke bare ansvar.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse – Utslagsgivende for å utvikle AI-datasentre raskt nok

Hvem eier ansvaret?

Ansvaret er i dag fragmentert mellom kommuner, skoler, utdanningsinstitusjoner og foreldre, uten tydelig retning. For å tydeliggjøre ansvaret må vi ha klarere læringsmål i skolen, kompetansekrav i utdanningsforløp og offentlig tilgjengelig opplæring for foreldre.

Teknologiselskapene har også et ansvar. Barn har et særlig vern mot kommersiell utnyttelse av personopplysninger, men tjenester designes likevel for å fange oppmerksomhet til barn og samle inn data. Nylig ble både Meta og Google dømt for konsekvensene slik avhengighetsskapende design kan ha for unge mennesker.

Barn trenger voksne til å veilede

Skoler kan ikke dele ut nettbrett uten opplæring i hva teknologien innebærer. Foreldre bør ikke kjøpe smarttelefoner til barna uten at veiledning følger med.

Debatten om barn og teknologi må dreie seg om mer enn skjermtid og forbud. Den må handle om digital dømmekraft, og kompetansen hos dem som skal lære opp barna.

Vi lærer barn å se seg for før de går ut i veien. I den digitale verden gir vi dem tilgang til trafikken, uten å lære dem reglene.