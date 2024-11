– Fra svensk side har vi hatt kontakt med fartøyet og kontakt med Kina. Vi har formidlet at vi ønsker at fartøyet beveger seg mot svensk vann, sier statsminister Kristersson på en pressekonferanse tirsdag, ifølge TV4.

Kristersson understreker at verken Kina eller skipet er anklaget for noe, men at de ønsker å lette samarbeidet og finne ut hva som har skjedd.

Han møtte pressen i forkant av det nordisk-baltiske toppmøtet som starter i Harpsund onsdag, der også Jonas Gahr Støre (Ap) deltar.

Mandag skrev danske og svenske medier at Danmark og andre land er i intense forhandlinger med Kina om å få undersøke skipet Yi Peng 3.

Skipet er utpekt som interessant i etterforskningen av den mistenkte sabotasjen av to datakabler i Østersjøen i forrige uke.

Trafikkdata viser at det kinesiske skipet Yi Peng 3 seilte nær begge kablene da de ble ødelagt.

Yi Peng 3 har i over en uke ligget ankret ved Kattegat, i dansk økonomisk sone, men utenfor dansk jurisdiksjon.

Både forsvar og kystvakter er til stede og overvåker skipet.

Svensk og finsk politi har innledet etterforskning av kabelbruddene. Den ene kabelen, som går mellom Finland og Tyskland, ble brutt i Sveriges økonomiske sone, sør for Öland. Den andre kabelen går mellom Sverige og Litauen.