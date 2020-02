Sverige er bekymret for utfasing av kontanter: Tester ut offentlig e-krone

Riksbanken, Sveriges sentralbank, har lansert et pilotprosjekt for en digital versjon av kontanter: En e-krone.

Pilotprosjektet er et samarbeid med Accenture om å utvikle et forslag til en teknisk løsning som kan fungere som et supplement til kontanter.

Målet er å lage en digital krone som er enkel og brukervennlig i et isolert testmiljø, for å se hvordan den kan brukes av publikum.

Den digitale krona skal være enkel, brukervennlig og samtidig oppfylle kritiske krav til sikkerhet og ytelse, skriver Riksbanken i en pressemelding.

– En e-krone vil bidra til et betalingsmarked med konkurranse, innovasjon og med en vernet integritet i transaksjonsdata. Den vil dessuten gjøre samfunnet mindre sårbart ved eventuelle problemer med det nåværende betalingssystemet, skriver Riksbanken.

Hvorfor e-krone?

Som i Norge, er fysiske kontanter stadig sjeldnere i bruk i Sverige. Nesten alle bruker mobilappen Swish (svenskenes svar på Vipps) og det er estimert at butikker vil kunne stoppe å ta imot kontanter innen 2023.

Med utfasingen av kontanter, mister befolkningen muligheten til å betale med statlige utgitte penger. Den svenske sentralbanken frykter at enkelte grupper vil bli ekskludert som følge av at all betalingsinfrastruktur blir overlatt til private aktører.

Sentralbanken frykter også at mangelen på en form for kontanter vil undergrave befolkningens tillit til pengesystemet.

Riksbank-økonom Gabriel Söderberg sa nylig til magasinet MIT Technology Review at der private selskaper drives av overskudd, vil Riksbanken fokusere på å tilby et offentlig gode.

Basert på blokkjedeteknologi

Den tekniske løsningen vil bli evaluert i et testmiljø, der deltakere, for eksempel publikum og banker, blir simulert. Riksbanken vil deretter vurdere om de som sentralbank ønsker å utstede en digital krone.

I testmiljøet skal simulerte brukere kunne oppbevare e-kroner i en digital lommebok, foreta betalinger, samt innskudd og uttak via en mobilapp. Brukeren skal også kunne utføre betalinger gjennom såkalte wearables, for eksempel smartklokker og kort.

Løsningen vil være basert på distributed ledger technology (DLT), inspirert av blokkjedeteknologien i kryptovalutaer. DLT er en teknologi for å holde databaser som drives av uavhengige parter synkronisert.

Teknologien skal være brukervennlig, inkluderende, og tilgjengelig 24/7/365. Betalingene må kunne skje umiddelbart.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Konseptuell arkitektur for e-kronepiloten. Foto: Accenture

E-kronen vil distribueres via deltakerne i et nettverket, for eksempel av banker, og tilby en parallell infrastruktur til det eksisterende betalingssystemet. Løsningen er basert på digitale tokens (e-kroner) som er bærbare, ikke kan forfalskes eller kopieres («dobbeltbruk») og tillater umiddelbare peer-to-peer-betalinger like enkelt som å sende en melding, skriver Riksbanken.

Nettverket skal sikre at bare gyldige transaksjoner er registrert. Hver deltaker i DLT-nettverket bruker en eller flere noder. I e-kronenettverket lagrer nodene e-kroner, og mottar, validerer og videresender e-krone-transaksjoner.

Pilotprosjektet går til februar 2021, med mulighet for å utvide og videreutvikle den tekniske løsningen med en maksimal kontraktsperiode på syv år. Hvis det blir aktuelt å gi ut en e-krone etter pilotprosjektet, vil Riksbanken gjennomføre en ny anskaffelse av teknologileverandør.