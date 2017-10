Sverige vil skjerpe kontroll med outsourcing etter IT-skandale

Den svenske regjeringen vil stramme inn på mulighetene for at statlig virksomhet kan outsource systemer med sensitiv informasjon.

All tjenesteutsetting av virksomhet underlagt sikkerhetsloven vil kreve en særskilt sikkerhetsanalyse av oppdraget. Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten må dessuten konsulteres i forkant, ifølge forslaget justisdepartementet har sendt på høring.

Dette skjer i kjølvannet av IT-skandalen i Transportstyrelsen, som tilsvarer det norske Vegdirektoratet. En driftsavtale de inngikk i 2015 med IBM førte til at personell uten sikkerhetsklarering i en rekke østeuropeiske land fikk tilgang til etatens registre, blant annet to av politiets hemmelige nettverk.

Avsløringene førte til at flere svenske statsråder ble avsatt. Sjefen for Transportstyrelsen måtte også gå av etter skandalen som truet med å felle hele Löfven-regjeringen.

Det er tydelig at regjeringen vil ha innstrammingene raskt på plass, skriver Computer Sweden. Frist for høringsrunden løper ut 25. oktober med håp om at forskriftsendringen kan trå i kraft fra 15. januar neste år.

Den svenske IT-skandalen har paralleller til forhold avdekket i Norge, blant annet NRKs avsløring av at nødnettet i lengre tid ble driftet fra India. Risiko ved outsourcing tas opp i rapporten som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) nylig presenterte i Norge.

NRK avslørte også i mai i år at teknisk personell i Asia og Øst-Europa har hatt tilgang til datasystemet til Helse Sør-Øst. Det førte til at lederen for et av helseforetakets underselskaper trakk seg fra stillingen. Det kom ifølge NTB også krav fra flere hold om at øverste leder for helseforetaket, Cathrine Lofthus, måtte gå av.