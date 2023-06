Synes du small talk er vanskelig? Dette bør du si – og ikke si – på sommerfesten

– I Norge er det konsensus om at nordmenn ikke liker small talk, og mange mener det virker uekte og tilgjort. Men small talk er en form for sosialt lim. Det er gjør at vi får slått fast at vi har det hyggelig sammen og ikke er fiendtlig innstilt til hverandre. Gjør man det, er det mye som løsner, sier kommunikasjonscoach Hanne Lindbæk, som har fordypet seg i viktigheten av småprat, har gjort en TED Talk om temaet og jevning prater om temaet i podkaster, som hos Tekna.