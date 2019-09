Sysco ansetter Camilla Bakjord fra Compello

Sysco har ansatt Camilla Bakjord som markedsdirektør (CMO), skriver selskapet i en pressemelding.

Camilla Bakjord, markedsdirektør (CMO) i Sysco. Foto: Sysco

Selskapet har spesialisert seg på å levere IT-løsninger til kraftbransjen, og har kunder over hele Norden. De skriver i pressemeldingen at de i 2019, i samarbeid med Bouvet og Visma, vant en milliardavtale med Statnett. I år ligger selskapet an til en omsetning på mer enn 350 millioner kroner.

– Selskapet har den siste tiden kjøpt opp flere virksomheter og har store ambisjoner om ytterligere vekst. For å få til dette er digital markedsføring, synlighet, og modernisering av selskapets profil sentralt. Derfor styrker de nå ledelsen med Camilla Bakjord som CMO, uttaler CEO Dagfinn Ringår i pressemeldingen.

Bakjord har over 20 års erfaring fra markedsarbeid på ulike nivåer i programvarebransjen, sist som markedsdirektør i Compello, et norsk IT-selskap som leverer løsninger innen fakturamottak, fakturagodkjenning og fakturering.

– SYSCOs vekst og gjennomslag i den nordiske kraftbransjen taler for seg. Det som de har klart bedre enn de fleste andre, er at de virkelig har lykkes med å hjelpe kundene gjennom en digital transformasjon. SYSCO er spesialister på digitalisering, og hjelper kundene med avansert teknologi, programvare og høyt kvalifiserte digitaliseringskonsulenter, sier Bakjord.

Bakjord starter i Sysco den 1. oktober.

