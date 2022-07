I 2021 døde syv barn og unge fordi de kvalte seg selv i et forsøk på å gjennomføre en såkalt blackout challenge, som går ut på å filme seg selv mens man kveler seg til man besvimer. Nå har foreldrene til to av barna – to jenter på åtte og ni år – saksøkt Tiktok fordi de mener selskapet har skylden for at døtrene deres døde, skriver teknologinettstedet Ars Technica.

I søksmålet, som ble levert inn til en domstol i California 30. juni, hevder foreldrene at jentene ble avhengig av Tiktok og at de ble matet med en konstant strøm av tilsynelatende harmløse videoutfordringer, til de til slutt døde etter å ha forsøkt å gjennomføre «blackout»-utfordringen.

Angriper produktdesignet

Søksmålet forsøker ikke å ramme de som laget blackout challenge-videoene, eller ta Tiktok for å ha distribuert videoene. I stedet krever foreldrene erstatning fordi de mener Tiktoks produktdesign ledet barna til de skadelige videoene.

– Tiktok har med overlegg brukt milliarder av dollar for å utforme produktet slik at det oppmuntrer og setter barn og ungdom i stand til å sende innhold som de vet er problematisk og svært skadelig for den mentale helsen til de mindreårige brukerne deres, står det blant annet i søksmålet.

– Kunne hindret dødsfall

Social Media Victims Law Centre (SMVLC), som fører saken for foreldrene, har i en melding oppsummert søksmålet på følgende måte: «TikToks utforming av sitt sosiale medium resulterer i et vanedannende produkt som ikke er trygt for brukerne og som ikke advarer barna og foreldrene deres om at TikTok er vanedannende og sender skadelig innhold inn på deres «For deg»-side som kan være farlig for dem.»

SMVLC mener det var mye Tiktok kunne gjort for å hindre at andre barn led samme skjebne, etter at det første av de syv barna døde. I stedet mener de Tiktok fortsatte å promotere den livsfarlige utfordringen med stadig nye videoer.