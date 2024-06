Prosjektene anslås å ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på 5,8 milliarder kroner over ti år, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Blant tiltakene som får penger, er et digitalt verktøy for å effektivisere redningsaksjoner. Tjenesten skal styrke den digitale samhandlingen mellom de ulike delene av redningstjenesten.

– Vi har behov for enda flere digitaliseringsprosjekter om vi skal lykkes med å gi raskere og bedre tjenester til folk. Med denne tildelingen øker vi tempoet i digitaliseringen, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

– Ikke fordi digitalisering er målet i seg selv, men fordi det er ett av de viktigste verktøyene vi har for å fornye og forbedre offentlig sektor på en slik måte at det utgjør en forskjell for folk, sier Tung videre.