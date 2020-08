Taiwan anklager Kina for cyberangrep

Et titalls offentlige etater og rundt 6.000 epostkontoer i Taiwan har vært utsatt for hackerangrep, som landets myndigheter knytter til Kina. Det kom fram under en pressekonferanse onsdag i hovedstaden Taipei, skriver Reuters.

– Kinesiske hackergrupper har i lang tid infiltrert våre offentlige etater og deres tjenesteleverandører, sier Liu Chia-zung, nestleder ved Taiwans myndighet for etterforskning av cyberkrim.

Angrepene skal ha startet så tidlig som i 2018. Ifølge Liu er Taiwan av den oppfatning at to av de involverte hackergrupperingene, navngitt som Blacktech og Taidoor, er støttet av det kinesiske kommunistpartiet.

Han sier videre at angriperne har utnyttet smutthull i datasystemer, som er levert av tjenesteleverandører til taiwanske myndigheter. Minst fire teknologiselskaper skal være berørt.

– Utgjør en stor trussel

Politiets etterforskning skal så langt ikke klart å identifisere hva slags data som hackerne har stjålet.

– De hadde som mål å skaffe viktige regjeringsdokumenter og data. Noen av myndighetenes dokumenter kan ha blitt lekket. Dette har utgjort en stor trussel, sier Liu Chia-zung.

Taiwan har ifølge nyhetsbyrået oppfordret sine innbyggere til å være på vakt mot det de kaller en «allestedsnærværende infiltrasjon» fra Kina, som anser øya for å være en del av «Ett Kina».

Kina har så langt ikke kommentert påstandene, men de avviser rutinemessig alle beskyldninger om involvering i hacking, skriver Reuters.

Pressekonferansen med hackeranklagene skjer i en periode der forholdet mellom Taiwan og Kina er spent, ifølge NTB. Særlig etter at Kina innførte en ny sikkerhetslov i Hongkong og også har krenket taiwansk luftrom med militære flyvninger.