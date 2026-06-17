Tangen skrøt av stor KI-effekt: – Mer en ambisjon, sier nestsjefen

– Det er ikke et veldig vitenskapelig tall, det kan jeg si med en gang. Det er mer en ambisjon. Det er mer et uttrykk for at det skal bety noe vesentlig for måten vi jobber på, sier Trond Grande, nestleder i Norges Bank Investment (NBIM), i sitt innlegg under et seminar tirsdag, ifølge Minerva.

I mai sa oljefondssjefen at alle de 680 ansatte i oljefondet bruker KI daglig.

– På vår siste måling hvor de ansatte rapporterer bruken allerede viser at vi har nådd målet vårt om over 20 prosent økning i produktivitet, sa han under et foredrag da.

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– Det er ikke fordi vi har erstattet folk med maskiner, men fordi folkene våre bruker KI som et verktøy og gjør jobben sin bedre. Porteføljeforvaltere analyserer mer data. Jurister behandler saker raskere, sa Tangen.

Tallet på 20 prosent er mer noe å strekke seg etter, sier nestlederen nå. Effekten av KI har NBIM prøvd å måle gjennom hva ansatte selv anslår effekten ved bruken av.

– Dere kan gjette hva det siste tallet er: Litt over 20 prosent. Tar vi bort KI, ville arbeidsdagen vært helt annerledes, ifølge Grande.