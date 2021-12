Tastet feil – tapte millioner på salg av digitalt kunstverk

Fenomenet «pølsefingre» er kjent innen aksjehandel, men der kan uhell med feilslåtte ordre ofte bli stanset eller reversert. Sånn er det ikke med non-fungible tokens (NFT) og betaling i kryptovaluta, skriver Cnet.

Rettighetene til et digitalt bilde av en ape ble lørdag nærmest solgt for peanøtter. En kjøper innså raskt tabben og sikret seg bildet for en hundredel av markedsverdien, ifølge nettstedet som har intervjuet den uheldige selgeren Max.

Eierskiftet skal ha skjedd øyeblikkelig. Handelen ble trolig utført av en robot eller script, som betalte 34.000 dollar ekstra bare for å fremskynde transaksjonen. Deretter ble NFT-en lagt ut for salg igjen, nå priset til 248.000 dollar, melder Cnet.

Apefeber

Bored Ape Yacht Club har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Sko- og klesmerket Adidas har nylig etablert et formelt samarbeid med dem. Lenge før det har kolleksjonen av 10.000 unike aper vært solgt for nokså uvirkelige beløp.

I slutten av oktober kunne VG melde at Kyrre Gørvell-Dahll, best kjent under artistnavnet Kygo, hadde kjøpt rettighetene til en digitalape som den gangen var verdt én million kroner. Bildet pryder fremdeles Kygos profil på Twitter.

En lang rekke andre kjendiser har også investert i NFT-er som beviser eierskap til de populære apene. Det inkluderer blant annet rapperen Post Malone, talkshow-verten Jimmy Fallon,

En pakke med et hundretalls digitale aper ble solgt for drøyt 24 millioner dollar på auksjonshuset Sothebys.

Rettighetene til en ape gir også medlemskap i en eksklusiv klubb, som visstnok skal kunne gi ulike medlemsfordeler, ifølge The Verge.

Gjennombrudd for NFT

NFT som egentlig er en forkortelse er kåret til årets nyord for 2021 av Collins dictionary, som har gitt ut engelske ordbøker i mer enn to hundre år.

Blant lærde og ulærde strides det om fenomenet kan sammenlignes med tulipanmani og keiserens nye klær på den ene siden, eller en god investering og framtidens måte å bevise eierskap til et digitalt eller elektronisk verk.

Uansett hvem som får rett, og selv om NFT og den underliggende blokkjede-teknologien har eksistert i flere år allerede, vil nok de fleste kunne enes om at det var i 2021 dette for alvor ble en snakkis.