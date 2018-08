Får skryt for en god leveranse: (Fra v.) Sondre Brekke, Niklas Johansen og Siddise Hirpa. Summer internship i halvannen måned har ikke bare vært alvor, men også lek og moro. Bak ser vi deler av en poengteller for shuffleboard. Maskinlæring inngår også i den løsningen, som holder oversikt over hvor de røde og blå puckene befinner seg på spillbrettet.

(Foto: Marius Jørgenrud)