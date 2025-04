Teknisk feil hos Tietoevry rammet bankene: – Det er bare å beklage

Kunder i DNB og flere andre banker i Norge opplevde trøbbel torsdag morgen. Det var problemer med Vipps-betalinger, overføringer, samt for enkelte også innlogging.

Cirka klokken 08.30 skriver DNB på sine nettsider at problemene er løst.

Feilen lå hos IT-leverandøren Tietoevry. Det bekrefter selskapet overfor Digi.

– Vi har en teknisk feil i en programvare, som gjør at flere bankkunder ikke får gjennomført Vipps-betalinger, eller betalinger når man logger inn i mobil- og nettbanken. Det er hovedfeilen, forteller pressekontakt Geir Remman torsdag morgen.

For noen banker var det også utfordringer med å logge inn i banken, for eksempel hvis du vil sjekke saldo eller lignende.

Betaling med kort fungerte som normalt, både i butikk og ved netthandel.

Remman sier torsdag morgen at de har identifisert programvarefeilen. Det er hans forståelse at de tekniske problemene ble oppdaget en gang mellom klokken 06.00 og 06.30 torsdag morgen.

– Vi merket treghet i systemet i dag morges. Nå jobber vi intensivt med å korrigere feilen. Et stort team jobber med dette. Det er bare å beklage problemene det medfører, sier Remman.

Ifølge Dagbladet, som meldte om feilen først, hadde også Sparebanken Vest problemer.

– Vi har dessverre litt smårusk i maskineriet akkurat nå. Vi jobber for fullt for at alle tjenester skal fungere som normalt. Vi beklager utfordringene dette skaper for deg, skriver de på sine hjemmesider.